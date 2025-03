Kopitar podal ob zmagi in se izenačil s Kurrijem

Ekipa Los Angeles Kings je v severnoameriški hokejski ligi NHL na svojem ledu s 3:0 premagala Washington Capitals za četrto slavje v nizu. Kapetan zmagovitih Kalifornijcev Anže Kopitar je prispeval podajo pri drugem golu svoje ekipe, ki ga je v tretji tretjini dosegel Kevin Fiala.

Quinton Byfield je zadel na peti zaporedni tekmi, Darcy Kuemper pa je zbral 21 obramb in tretjič v sezoni ohranil svojo mrežo nedotaknjeno. Fiala je dosegel gol in podajo za kralje, ki so zabeležili štiri zaporedne zmage, pred tem so izgubili pet tekem v nizu. Charlie Lindgren je zbral 24 obramb za Capitals, ki so končali svoj niz petih zmag. Ruski zvezdnik Aleksander Ovečkin ni sprožil strela na gol domačih in niti ni imel podaje.

Warren Foegele je dosegel prvi gol za Los Angeles v 14. minuti, ko je v mrežo spravil svoj odboj ploščka blizu desne vratnice med prerivanjem pred vrati. Fiala je povišal na 2:0 na začetku druge minute zadnje tretjine, ko je ob številčni prednosti podal Kopitar. Za slovenskega zvezdnika je bila to 37. podaja v sezoni, ob 16 zadetkih je zdaj pri 53 točkah.

Anže Kopitar je kapetan LA Kings. FOTO: Ryan Sun/Reuters

Po podatkih spletne strani LAkingsinsider je bila to Kopitarjeva 453. podaja na domačih tekmah, s čimer se je v tem statističnem elementu izenačil z Jarijem Kurrijem na 31. mestu v zgodovini NHL. Byfield pa je zadel le 47 sekund kasneje za končnih 3:0.

»Velika zmaga, lepo ekipno delo proti eni najboljših ekip lige. Ko igraš tako, je samozavest velika. Točno tako smo želeli igrati, čakali smo na njihove napake in dosegli smo dva hitra gola in tekma je bila odločena,« je za spletno stan lige dejal Fiala.

Izidi:

Toronto Maple Leafs – Florida Panthers 2:3

Ottawa Senators – Boston Bruins 6:3

Philadelphia Flyers – Tampa Bay Lightning 4:3 (kazenski streli)

Pittsburgh Penguins – St. Louis Blues 5:3

Columbus Blue Jackets – Vegas Golden Knights 0:4

New Jersey Devils – Edmonton Oilers 3:2

Minnesota Wild – New York Rangers 2:3 (podaljšek)

Los Angeles Kings – Washington Capitals 3:0

San Jose Sharks – Chicago Blackhawks 4:2