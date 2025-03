Slavljenka Janja Garnbret ponosna na športnike: Drug od drugega črpamo navdih

Na gregorjevo, dan, ko se ptički ženijo, je pred 26 leti na svet privekala Janja Garnbret, najboljša športna plezalka na svetu in dvakratna olimpijska prvakinja. Konec tedna se je mudila na domačem Koroškem, rojstni dan pa pričakala v Ljubljani, kjer bo združila koristno s prijetnim. »Hvala za čestitke. Najprej bom trenirala, potem pa tudi malo praznovala s prijatelji,« je razkrila slovenska športna kraljica, ki bo letos imela mirnejšo sezono, katere vrhunec bo konec septembra s svetovnim prvenstvom v Seulu.

Kaj ste počeli v teh mesecih od novega leta, ko niste bili toliko na očeh javnosti kot prej?

S treningi sem sicer začela že v začetku decembra, po novem letu pa sem se že posvetila tudi plezanju v naravni skali. Zame je bilo sicer še malce premrzlo, ker imam raje višje temperature. Kolikor se je dalo in kolikor sem prenašala mraz, sem plezala v skali. Drugače sem pa trenirala v Verdu in se pripravljala na pomlad.

Kje vse boste plezali?

Zdaj, ko je že bolj toplo, bom najprej plezala v Sloveniji. Pred kratkim sem bila v Mišji peči v Ospu. Zatem imamo v načrtu Švico in balvane, maja pa Francijo in Ceuse, kjer mi lani izziv ni uspel. Pa tudi Avstrija in Maltatal malo čez mejo. Torej čim več v skali, poletje bo temu namenjeno.

Kakšne so ambicije?

V Ceuseu je smer 9b+, ena težjih na svetu. Lani je nisem premagala, letos si želim, da mi uspe (bila bi prva ženska; op. p.). To je moj prvi cilj v naravni skali, kar se tiče smeri. Kar se tiče balvanov, pa želim premagati veliko težavnosti 8c in 8c+, tudi kakšen 9a bom poskusila.

Janja Garnbret, plezalka, Ljubljana, 28. 4. 2024 Foto Voranc Vogel

V tekmovalni sezoni pa vemo, da boste letos nastopili na dveh prizoriščih svetovnega pokala, v Innsbrucku in Kopru, ter na SP v Južni Koreji. Še drži?

Drži. Odločitev trenerja Romana Krajnika je bila na mestu. Načrt imava praktično narejen že do olimpijskih iger v Los Angelesu in to leto je kot nalašč, da malce lažje zadihamo. Po Parizu 2024 sem imela občutek, da se je treba spočiti. Telesno in duševno je bilo zares naporno leto. Na najvišji ravni tekmujem že 10 let, zato je prav, da smo se odločili za malo manj tekmovanj. Zato se bom bolj posvetila skali, ki sem jo dolgo dajala na stran. V naslednjih treh letih pa bo spet akcija z vrhuncem v Los Angelesu.

Verjamem, da se bo Luka Dončić hitro ujel in bo skupaj z LeBronom Jamesom naredil nekaj velikega.

Leto 2028 se zdi precej oddaljeno, ampak čas hitro teče, svet pa se spreminja hitreje, kot lahko dojemamo. Kdo ve, kakšen bo takrat, ko bodo olimpijske igre. Vas ob vseh teh geopolitičnih premikih, ki jih narekujejo ZDA, skrbi za prihodnost največjega športnega dogodka?

S tem se nočem obremenjevati. Verjamem, da bo vse pripravljeno za olimpijske igre in da bodo dobro organizirane. Ko je izbruhnil covid, si nismo mogli predstavljati izvedbe iger, pa smo jih imeli v Tokiu. Sicer z letom zamika in pod čudnimi pogoji, a smo jih imeli. Ostajam optimistična.

V Los Angelesu imamo Slovenci poleg Anžeta Kopitarja zdaj tudi Luko Dončića, vašega vrstnika, ki je pred kratkim imel 26. rojstni dan. Ste spremljali njegovo sago ob zamenjavi iz Dallasa?

Kako je ne bi? Zgodilo se je kot strela z jasnega in močno odmevalo. Težko komentiram, ker ne poznamo pravega ozadja. Kakor vidim, pa Luka spet dela nore stvari v dresu LA Lakers. Verjamem, da se bo hitro ujel in da bo skupaj z LeBronom Jamesom naredil nekaj velikega. Veselim se spremljanja vsega, kar se bo dogajalo v NBA. Lepo bi bilo tudi, če bi skupaj z Luko znova nastopila na olimpijskih igrah.

Janja Garnbret 7.12.2024 Novo Mesto Slovenija Foto Jože Suhadolnik

Košarka vam je očitno blizu, ogledali ste si tudi zadnjo tekmo Olimpije v Stožicah v evropskem pokalu proti Bešiktašu ...

Redko hodim na tekme, ker mi čas ne dopušča, če pa ga že imam, pa najraje počivam doma na kavču. A kadar grem, vedno zelo uživam. V Stožicah je bilo dobro vzdušje, pa še Olimpija je zmagala. Rekli so mi, da prinašam srečo. Torej moram priti večkrat.

Niko je užitek gledati, kako skače, zdi se mi, da je že tudi malce bolj sproščena. Saj bo ...

Vaša zgodba malce spominja na Niko Prevc, ki bo 20 let dopolnila v soboto. Tudi ona je zablestela zgodaj in v smučarskih skokih dominira podobno kot vi v športnem plezanju. Je pa velika razlika v tem, kako komunicirate z javnostjo. Nika je zelo zadržana in redkobesedna, vi ste od nekdaj uživali pred kamerami in mikrofoni. Kako gledate na to?

S tem nikdar nisem imela težav, ker sem nastopanje v medijih vedno jemala kot del tega, kar počneš, poklica, če želite. To moraš vzeti v zakup, pa če ti je odveč ali ne. Kot športnik in javna oseba moraš nastopati v javnosti. Ima pa vsak svoj značaj in osebnost. Enim bolj paše medijska izpostavljenost, drugim manj. Vsega se da priučiti in vsak vrhunski športnik se mora. Niko je užitek gledati, kako skače, zdi se mi, da je že tudi malce bolj sproščena. Saj bo ... Je pa zares lepo videti, da ima mala Slovenija toliko vrhunskih športnikov v toliko različnih športih. Ponosna sem. Poznamo se, drug od drugega črpamo navdih in motivacijo.

Ena od novoletnih želja je bila, da se vselite v novo hišo na Logu pri Brezovici. Kako kaže?

Hiška še ne stoji, se pa projekt razvija. Veliko je birokracije, papirjev, ki potrebujejo čas. Upam, da se bom vselila naslednjo pomlad. Saj se ne mudi, raje imam, da je dobro narejeno. Tudi z oblikovalci sem stalno s stiku, ker želim dati svoj pridih ambientu.

Hišo bo zgradil Lumar Marka Lukića. Tudi on je bil vrhunski plezalec. Zdaj je slovenski menedžer leta, vi pa slovenska športnica leta. Dobitna kombinacija, mar ne?

Z Lumarjem smo se res takoj ujeli. Z Markom se najprej pogovarjava o plezanju, potem o vsem drugem. Obujava spomine, govoriva o tekmah, tudi on mi da kakšen koristen nasvet. Naše sodelovanje ni potrebovalo nobenega razmišljanja, vse se je zgodilo naravno.

Težko bom zbrala toliko denarja kot Goran Dragić, a se bom potrudila po najboljših močeh. Vsak evro za socialno ogrožene mlade športnike je zelo pomemben.

Skupaj ste sadili tudi drevesa, najprej na Krasu, lani na Pohorju, se bo nadaljeval ta okoljevarstveni aktivizem?

Z Lumarjem imamo podobna načela, stremimo k bolj čisti in zeleni prihodnosti. Ta iniciativa združuje prijetno s koristnim in se bo nadaljevala. Jeseni bomo spet pogozdovali, ne vemo pa še, kje.

Letos ste tudi ambasadorka projekta Botrstvo v športu. Kaj načrtujete?

Imamo večji projekt, ampak ne smem še o njem govoriti. Lahko povem, da se bo dogajalo v poznih pomladnih in poletnih mesecih in bo vključevalo veliko plezanja. Skupaj z Brooke Raboutou (ameriško športno plezalko; op. p.) sva ravno naredili skupen plakat, del denarja bo šel tudi v botrstvo. V načrtih imamo še veliko manjših stvari. Našla sem se v vlogi aktivne ambasadorke in se veselim nadaljevanja leta. Težko bom zbrala toliko denarja kot Goran Dragić, a se bom potrudila po najboljših močeh. Vsak evro za socialno ogrožene mlade športnike je zelo pomemben.

Kaj novega na zasebnem področju? Je na gregorjevo na vidiku kakšna srčna zveza?

No, na tem področju pa ni nobenega napredka. No, saj sem še mlada, čeprav že grem proti 30.