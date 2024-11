Anže Kopitar vnovič pokazal, zakaj je eden najboljših v ligi (VIDEO)

Hokejisti Los Angeles Kings so na domačem ledu v Crypto.com Areni prepričljivo premagali Detroit Red Wings s 4:1. Adrian Kempe je bil zvezda večera, saj je dosegel dva gola, kar mu je uspelo že drugo tekmo zapored. S tem je svojo ekipo popeljal do pomembne zmage, ki je kraljevo ekipo utrdila na domačem ledu z izkupičkom 5-1-1.

Kopitar dobro opravil svoje delo

Vratar David Rittich je prispeval svoj delež k zmagi s 17 obrambami. »Želeli smo, da bi bilo to prizorišče težko za nasprotnike, in do zdaj smo pri tem opravili kar dobro delo,« je dejal center Trevor Lewis. Na drugi strani je vratar Detroita Cam Talbot zbral kar 37 obramb, vendar to ni bilo dovolj za zmago. Detroit je igral drugo tekmo zapored, potem ko je dan prej izgubil proti Anaheimu s 6:4.

Anže Kopitar, kapetan Los Angelesa, je ponovno pokazal, zakaj je eden najboljših igralcev v ligi. Čeprav ni dosegel gola, je prispeval pomembno podajo pri zadetku Kempeja, kar je bila njegova šesta podaja v zadnjih štirih tekmah. Kopitar je na ledu preživel 16 minut in 42 sekund, medtem ko je bil uspešen pri 61,5 % sodniških metih. Njegova prisotnost na ledu je bila ključna, saj je pomagal vzdrževati ritem igre in omogočil soigralcem, da so se osredotočili na napad.

Naslednja tekma v četrtek

Hokejisti Los Angelesa bodo sprejeli naslednji izziv v četrtek ob 4.30 po slovenskem času, ko bodo v svoji dvorani Crypto.com Arena gostili Buffalo.