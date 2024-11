Kralji leteli 20 minut, potem se je razigral finski silak

Moštvo Los Angeles Kings je davi v NHL doživelo poraz v gosteh v Denverju. Od kraljev so bili boljši hokejisti Colorada, ki so v Ball Areni slavili s 4:2. Slovenski as Anže Kopitar, kapetan kraljev, je z asistencama sodeloval pri obeh zadetkih kraljev. Dvakrat je tudi streljal v okvir vrat, a brez zadetka.

Kopitar je bil uspešen že v prvi minuti tekme v Denverju. Napad, v katerem je sodeloval še Trevor Moore, je že po 32 sekundah igre, poskrbel za začetno vodstvo domačih z 1:0. V polno je zadel Adrian Kempe. A je dve minuti kasneje Colorado izenačil z zadetkom, pod katerega se je podpisal Artturi Lehkonen.

Napad Kopitar, Moore, Kempe je znova udaril v 16. minuti, ko je bil znova uspešen Kempe za 2:1. A to je bil tudi zadnji gol kraljev v Denverju davi.

V nadaljevanju tekme je obrambo kraljev trikrat ukanil Mikko Rantanen, najprej v drugi tretjini za 2:2 in nato še v tretji za 3:2 in končni izid 4:2.

Kralji so po porazu v Denverju izgubili tudi bitko za mesto vodilnega v pacifiški skupini. Vegas Golden Knights so slavili s 3:2 v gosteh pri Anaheim Ducks ter se z 22 točkami zavihteli na vrh tihomorske divizije, kralji na drugem mestu po drugem zaporednem porazu zaostajajo zgolj za točko.

Kralje naslednja tekma čaka v nedeljo, ko bodo gostili Detroit Red Wings.