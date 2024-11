Kopitarjeva podaja št. 13 ni prinesla sreče Los Angelesu

Hokejisti iz Los Angelesa so v noči na torek izgubili v Calgaryju z 1:3. Slovenski as v severnoameriški ligi NHL Anže Kopitar je igral 18:40 minute, v tem času je prispeval podajo pri edinem golu kraljev, ki ga je v začetku zadnje tretjine dosegel Trevor Moore. Za plamena so zadeli Mikael Backlund, Jonathan Huberdeau in Kevin Rooney.

Sedemintridesetletni Hrušičan je dosegel 13. podajo v tej sezoni, ob tem je dodal še pet golov. S skupno 18 točkami si deli 12. mesto z Rusom Jevgenijem Malkinom (Pittsburgh Penguins), na vrhu razpredelnice je Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche) s 30 točkami (7 golov in 23 asistenc).

»To je bila ena od tistih tekem, na kateri nismo bili povezani kot ekipa. Nismo igrali dobro, energija je bila slaba,« je po porazu v Calgaryju potarnal Kopitar in dodal: "»eč kot polovico tekme smo skušali nadoknaditi zaostanek, kljub temu pa smo imeli priložnost, da ujamemo tekmeca. Na naslednjih tekmah moramo biti boljši.«

Zasedba iz Los Angelesa kljub porazu ostaja na visokem tretjem mestu v zahodni konferenci. Na dosedanjih tekmah je zbrala 21 točk, pred njo so Winnipeg Jets (28) in Minnesota Wild (23).

Kralje naslednja tekma čaka v noči na četrtek, v gosteh se bodo pomerili z ekipo Colorado Avalanche, ki je danes v podaljšku ugnala Nashville s 3:2.

Philadelphia je po kazenskih strelih premagala San Jose s 4:3, Dallas je visoko zmagal v Pittsburghu s 7:1, tekma med Vegasom in Carolino pa se še ni končala.