Washington prekinil niz treh zmag Colorada

Hokejisti Washington Capitals so ponoči v severnoameriški ligi NHL v gosteh s 5:2 premagali Colorado Avalanche in jim s tem prekinili niz treh zaporednih zmag. Vegas Golden Knights so bili s 4:2 na gostovanju boljši od Utaha.

Za hokejiste iz ameriške prestolnice je Connor McMichael dosegel dva gola, natančna pa sta bila še Jakub Vrana in Jakob Chychrun, medtem ko je dve podaji prispeval Pierre-Luc Dubois. Washington je po 11. letošnji zmagi zdaj pri 23 točkah in na drugem mestu vzhodne konference in metropolitanske skupine.

Pri Coloradu, ki je zdaj pri razmerju zmag in porazov 9-9, pred tem pa je nanizal tri zmage zaporedoma, je gol in podajo dosegel Parker Kelly.

Vegas Golden Knights, vodilna ekipa pacifiške divizije pred Los Angeles Kings slovenskega asa Anžeta Kopitarja, je prav tako zabeležila 11. zmago. Zlati vitezi imajo 24 točk in so tretja ekipa na zahodu.

Hokejisti Vegasa so proti Utahu zaostajali že z 0:2, nato pa jim je uspel preobrat. Odločilni gol za vodstvo je minuto in 18 sekund pred koncem dvoboja dosegel William Karlsson, ki je nato 29 sekund pred zadnjim zvokom sirene zadel še na prazen gol za 4:2.

Tomaš Hertl je prav tako dosegel dva gola, dvakrat pa je podal Jack Eichel, medtem ko je 32 obramb nanizal Adin Hill. Za moštvo iz Utaha sta zadela Logan Cooley in Mihail Sergačjov.

Calgary Flames so z 2:0 premagali Nashville Predators. Dustin Wolf je zbral 29 obramb in prvič v karieri mrežo ohranil nedotaknjeno. Zadela sta Danil Miromanov in Blake Coleman, Calgary pa je še na peti od zadnjih šestih tekem prišel do točke. Juuse Saros je pri Nashvillu, ki je izgubil šestič na sedmih tekmah, vpisal 31 obramb.

Columbus Blue Jackets so doma s 6:2 odpravili Pittsburgh Penguins in končali niz šestih zaporednih porazov. Po gol in podajo sta prispevala Zach Werenski in Dmitri Voronkov. Pingvini so doživeli tretji zaporedni poraz in petega na šestih tekmah, gol in podajo pa je za goste zabeležil Anthony Beauvillier.

Hokejisti Anaheima pa so bili s 6:4 boljši od Detroit Red Wings. Svoj prvenec v ligi je dosegel Cutter Gauthier, sicer pa je pri račkah, ki so pred tem le enkrat zmagali na šestih tekmah, gol in dve podaji dodal Olen Zellweger. Prvi gol je na drugi strani dosegel tudi Marco Kasper, Alex DeBrincat in Lucas Raymond pa sta vpisala po točko in podajo za Detroit.

Slednji bo danes ponoči gostoval pri LA Kings.

Izidi:

Columbus Blue Jackets – Pittsburgh Penguins 6:2

Colorado Avalanche – Washington Capitals 2:5

Calgary Flames – Nashville Predators 2:0

Utah Hockey Club – Vegas Golden Knights 2:4

Anaheim Ducks – Detroit Red Wings 6:4