Anže Lanišek na treningu napovedal boj za vrh

Slovenski skakalni as Anže Lanišek je med krajšim premorom, med katerim je izpustil tekmovanje za svetovni pokal v Rasnovu, očitno ohranil vrhunsko pripravljenost, s katero navdušuje večji del sezone. V uvodni seriji za trening na srednji napravi (HS-106) na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu je imel 24-letni Domžalčan s 101,5 metra peti dosežek za Nemcem Markusom Eisenbichlerjem (104,5 m), Norvežanoma Mariusom Lindvikom (106,5 m) in Robertom Johanssonom (103,5 m) ter Avstrijcem Philippom Aschenwaldom (103,5 m), v drugi pa drugo oceno za vnovič najboljšim Eisenbichlerjem (101,5 m).



Ob članu SSK Mengeš je obakrat med najboljšo deseterico pristal tudi Bor Pavlovčič (101,5 m/8. in 98,5 m/5.), dobre formo je iz Romunije na Bavarsko prenesel tudi Cene Prevc (101,5 m/16. in 101 m/15.). Preostali trije naši reprezentanti Peter Prevc (98 m/24. in 82 m/55.), Žiga Jelar (97 m/34. in 94 m/32.) in Domen Prevc (96,5 m/37. in 94,5 m/26.) so bili za začetek še precej zadržani. Norveški zvezdnik Halvor Egner Granerud, ki prepričljivo vodi v skupni razvrstitvi za svetovni pokal, je imel z 99,5 in 98,5 metra sedmi in tretji dosežek.



Jutri bo na sporedu še en trening, kvalifikacije bodo v petek (20.30), sobotna posamična tekma pa se bo začela ob 16.30. Na današnjem treningu, ki sta ga izpustila avstrijski šampion Stefan Kraft in japonski zvezdnik Rjoju Kobajaši, zmagovalec petkove preizkušnje v Rasnovu, se je predstavilo 76 skakalcev iz 18 držav.





