Anže Lanišek najbolje odrinil v poljsko turnejo

V kvalifikacijah za nedeljsko (16.00) posamično tekmo smučarskih skakalcev v Visli, kjer bo jutri (16.00) na sporedu superekipna preizkušnja, je bil razred zase Anže Lanišek. Domžalski as je s 134,5 metra poletel najdlje med vsemi ter prepričljivo osvojil prvo mesto in ček za 3000 švicarskih frankov.

Lanišek je kar za 8,3 točke preskočil drugouvrščenega Nemca Andreasa Wellingerja (130,5 m) in prevzel tudi vodstvo v posebnem seštevku novoustanovljene poljske turneje (najboljša ekipa bo prejela 50.000 evrov), slovensko slavje pa je s tretjim mestom dopolnil Lovro Kos (128,5 m). Izvrstna nastopa 27-letnega člana SSK Mengeš in tri leta mlajšega Ilirijana sta odlična napoved jutrišnje superekipne preizkušnje, na kateri bo naša dvojica med glavnimi favoriti.

Na četrtem in petem mestu sta pristala Avstrijca Manuel Fettner (130,5 m) in Jan Hörl (128,5 m), šesti pa je bil Nemec Stephan Leyhe (128,5 m). Na nedeljsko posamično tekmo sta se zanesljivo uvrstila tudi Timi Zajc (121,5 m) in Peter Prevc (122 m), ki sta zasedla 23. oziroma 31. mesto. Žaka Mogla, ki je dobil priložnost namesto Domna Prevca, je doletela diskvalifikacija.