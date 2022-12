Argentinska nogometna reprezentanca ekipa leta 2022

Argentinska nogometna reprezentanca je najboljša ekipa na svetu v letu 2022, je sporočilo Mednarodno združenje športnih novinarjev (AIPS). Glasovalo je 420 novinarjev iz 113 držav, med njimi tudi slovenski. Najboljša športnika leta sta argentinski nogometaš Lionel Messi in njegova španska kolegica Alexia Putellas. Argentina je za naslov svetovne prvakinje na prvenstvu v Katarju dobila 1399 točk (37,01 odstotka možnih glasov). Zmagala je tudi na tako imenovani finalissimi, tekmi med prvakoma evropske (Uefa) in južnoameriške nogometne zveze (Conmebol). Italijo je 1. junija na Wembleyju premagala s 3:0. Argentinska reprezentanca je tretjič ekipa leta na svetu, pred tem je bila najboljša prav tako po osvojenih svetovnih naslovih leta 1978 in 1986.

Tudi na naslednjih dveh mestih glasovanja za ekipo leta 2022 sta nogometni reprezentanci. Druga je maroška izbrana vrsta, ki je presenetljivo kot prva afriška reprezentanca nastopila v polfinalu in nato v tekmi za tretje mesto izgubila s Hrvaško. Dobila je 381 točk in v glasovanju prehitela Francijo, svetovno nogometno podprvakinjo, ki je končala tretja s 252 točkami. Na četrtem in petem mestu sta še dve nogometni ekipi, zmagovalcu lige prvakov Realu iz Madrida (251) sledi hrvaška reprezentanca (182). Šesta je avstrijska ekipa v formuli 1 Red Bull (179), sedma pa prva ženska, 168 glasov so dobile angleške nogometašice, evropske prvakinje.

Argentinski nogometni virtuoz v dresu razvpitega francoskega kluba PSG je najboljši športnik v letu 2022. Petintridesetletni Messi je bil osrednja osebnost nedavnega svetovnega prvenstva v Katarju, kjer je Argentina osvojila tretji naslov po domačem mundialu 1978 in Mehiki 1986. Messi je od športnih novinarjev iz vsega sveta prejel 962 točk (25,45 odstotka), za njim pa sta se uvrstila švedski atlet in skakalec s palico Arman Duplantis s 373 točkami (9,87 odstotka) ter francoski nogometaš Kylian Mbappe s 366 točkami (9,68 odstotka). V ženski konkurenci je smetano pobrala 28-letna španska nogometašica Putellas. Igralka Barcelone je prejela 452 točk (11,96 odstotka), za njo sta se uvrstili ameriška plavalka Katie Ledecky z 295 točkami (7,80 odstotka) in venezuelska atletinja Yulimar Rojas z 243 točkami (6,43 odstotka).