Avstrijec ustavil Francoze, Hadalin odličen na drugi progi

Štefan Hadalin bo šel v Wengen z optimizmom. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Sestaviti je treba dve vožnji »To sta bili dve povsem različni smučanji. V prvem nisem našel najboljših občutkov in hitrosti, posledično tudi čas ni bil primeren. V drugem sem našel boljše občutke že od starta, vrhunsko sem smučal v srednjem delu, potem spet malo popustil proti cilju, a na koncu prišel med 15, s čimer sem zadovoljen. To je potrditev, da lahko naredim dober rezultat, je pa za kaj več treba sestaviti dve dobri vožnji in potem bo tudi rezultat boljši," je bil realen 25-letni Vrhničan.

Avstrijecje v Adelbodnu z izjemnim nastopom na drugi progi dosegel prvo slalomsko zmago v svetovnem pokalu. V finalu je napredoval za tri mesta, še več, kar sedem, pa je napredoval najboljši slovenski slalomist Štefan Hadalin. Po 22. mestu na prvi progi je tekmo končal na 15.Drugi je bil(0,14), tretje mesto je pripadlo Britancu(0,15). Najhitrejši na prvi progi Francozje bil na koncu šele osmi. Tudi drugi Francoz in drugi s prve proge Victor Muffat-Jeandet je na drugi krepko pokvaril uvrstitev. Po napaki je bil 29.Razlike so bile zelo majhne, saj se je v eni sekundi razvrstilo kar 14 tekmovalcev, prvi z večjim zaostankom od sekunde je bil prav Hadalin. Drugi slovenski predstavnikje odstopil na prvi progi. V slalomskem seštevku svetovnega pokala je Hadalin s 47 točkami na 22. mestu. Prvi je današnji zmagovalec Schwarz z 249 točkami.Karavana svetovnega pokala alpskih smučarjev ostaja v Švici, kjer bo konec prihodnjega tedna na sporedu Wengen.