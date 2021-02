Avstrijka premagala Norvežanki

Lisa Theresa Hauser se je veselila največjega uspeha. FOTO: Borut Zivulovic/Reuters

Skupinski štart (ž): ​

1. Lisa Theresa Hauser (Avt) 36:05,7 (0)

2. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) +21,7 (1)

3. Tiril Eckhoff (Nor) 23,0 (3)

4. Marte Olsbu Roeiseland (Nor) 23,6 (1)

5. Lisa Vittozzi (Ita) 48,9 (1)

6. Franziska Preuss (Nem) 52,6 (2)

7. Hanna Öberg (Šve) 57,7 (1)

8. Dorothea Wierer (Ita) 1:05,3 (3)

9. Baiba Bendika (Lat) 1:14,3 (2)

10. Vanessa Hinz (Nem) 1:21,2 (1)

Avstrijkaje zmagala na tekmi s skupinskim štartom na 12,5 km na svetovnem prvenstvu v biatlonu na Pokljuki.Norvežankaje na drugem mestu zaostala 21,7 sekunde, tretja je bila še druga Norvežankas 23 sekundami zaostanka. Slovenskih tekmovalk ni bilo na štartni listi.Eckhoffova se bo v pokljuške anale zapisala tudi kot najuspešnejša tekmovalka prvenstva s štirimi zlatimi kolajnami, srebrom in bronom.Ob 15.15 se bo začela še tekma s skupinskim štartom na 15 km za biatlonce, s katero se bo sklenilo prvenstvo v Sloveniji. Na njej bosta sodelovala tudi slovenska reprezentantain