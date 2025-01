Avstrijski sistem, dokazano, deluje, kaj pa slovenski?

V nadaljevanju preberite:

Da so Avstrijci, ki so se včeraj v Bischofshofnu po zaslugi Daniela Tschofeniga, Jana Hörla in Stefana Krafta veselili trojne zmage tako na tekmi kot tudi v končni razvrstitvi 73. novoletne turneje v smučarskih skokih, tako (pre)močni, ni nikakršno naključje. Njihovi uspehi so plod dolgoletnega dobrega in načrtnega dela. Skratka: imajo odličen sistem, ki – dokazano – prinaša vrhunske rezultate. Kaj pa slovenski?