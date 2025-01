Hrgota: Ne moremo biti zadovoljni, na koncu je bilo vendarle preveč napak

V nadaljevanju preberite:

Z novim trojnim avstrijskim zmagoslavjem in slovenskim razočaranjem se je iztekla 73. novoletna turneja. Naša najvišje uvrščena skakalca sta bila tudi za konec Anže Lanišek in Domen Prevc, ki sta pristala na 18. oziroma 19. mestu, do prgišča točk se je dokopal še Timi Zajc (26.). V seštevku tekmovanja štirih skakalnic je bil najboljši Slovenec na 10. mestu Lanišek, kar je bilo manj, kot je pričakoval tudi glavni trener naše reprezentance Robert Hrgota. To je dal selektor jasno vedeti tudi v pogo voru po tekmi v Bischofshofnu.