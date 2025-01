Avstrijci s humorjem zavračajo obtožbe, v Innsbrucku vrgli novo kost za glodanje

V nadaljevanju preberite:

Kdo je prvi podvomil o tem, da Avstrijci, ki imajo Danielom Tschofenigom (622,5 točke), Janom Hörlom (614,6) in Stefanom Kraftom (613,8) prvič v zgodovini novoletne turneje po prvem »polčasu« tega znamenitega tekmovanja na vrhu kar tri smučarski skakalci, zmagujejo na pošten način, čemu se čudijo njihovi tekmeci, česa so jih obtožili pri nemškem časniku Bild, kaj je že v Oberstdorfu opazil nekdanji dolgoletni glavni trener nemške reprezentance Werner Schuster, kako na obtožbe odgovarjajo v avstrijskem taboru, kako je vse skupaj komentiral Stefan Kraft, kakšno kost za glodanje so Avstrijci vrgli po včerajšnjih kvalifikacijah na razprodanem Bergislu ...