Manjkata močna tretji in četrti član slovenske ekipe

Kaj so v Delovi anketi pred današnjim začetkom 73. novoletne turneje (na)povedali izbrani poznavalci smučarskih skokov Vasja Bajc, Zvonimir Borštnar, Nejc Frank, Bine Norčič, Zvone Pograjc in Jure Radelj, kakšne možnosti pripisujejo slovenskim reprezentantom na prvem vrhuncu predolimpijske sezone 2024/25, kako ocenjujejo njihove nastope v prvem mesecu tekmovanj za svetovni pokal, kaj je po njihovem skrb vzbujajoče, kateri asi so po njihovem glavni kandidati za osvojitev zlatega orla, pripisujejo veliko premoč Avstrijcev in Nemcev v dosedanjem delu tekmovalne zime ...