Bili bi že požrešni, če bi si želeli še stopničke

Olimpijska zima svetovnega pokala v smučarskih skokih 2021/22 se je začela tako, kot se je iztekla prejšnja. Nemški as Karl Geiger, zmagovalec marčevskega velikega finala v Planici, je bil najbolj nasmejan tudi po sobotni prvi tekmi nove sezone v Nižnem Tagilu. Slovensko čast sta za uvod reševala Anže Lanišek in Cene Prevc, danes pa se jima je pri tem pridružil tudi Timi Zajc.

Mladi član SSK Ljubno BTC, ki se ni uvrstil na prvo tekmo, je včeraj močno popravil petkov kvalifikacijski vtis. Iz poskusa v poskus je bil boljši ter se po 15. mestu v kvalifikacijah in devetem v uvodni seriji prebil do končnega četrtega mesta – z drugim dosežkom finala!

In ni veliko manjkalo, da bi se zavihtel celo na zmagovalni oder: od tretjeuvrščenega Avstrijca Stefana Krafta, ki je bil prav tako kot Timi za uvod le gledalec, ga je ločilo vsega 1,3 točke, torej manj kot meter. Prav toliko je za Zajcem zaostal tudi petouvrščeni Cene Prevc, ki je dosegel svojo najboljšo uvrstitev med elito, slovenski ekipni uspeh pa je s sedmim mestom, s katerim je ponovil sobotni dosežek, zaokrožil Anže Lanišek.

Za nami je super dan z odličnimi četrtim, petim in sedmim mestom. Morda bi bili že malo požrešni, če bi rekli, da so nam manjkale le še stopničke. Robert Hrgota, glavni trener slovenske reprezentance

Najboljši (trije) slovenski reprezentanti so si na uvodni prireditvi v Rusiji, ki je prvič gostila sezonsko premiero v svetovnem pokalu, postavili dobre temelje pred naslednjimi preizkušnjami. »Glede na to, da sem bil v soboto prost, sem zadovoljen. Zdaj sem dobil potrditev, da skačem zelo dobro in da grem lahko mirno v naslednji konec tedna,« je ocenil 21-letni skakalec iz Hramš v občini Žalec.

Timi Zajc je za vsega 1,3 točke zgrešil stopničke. FOTO: Matej Družnik/Delo

Podobno je po uspešnem štartu razmišljal tudi srednji od bratov Prevc. »Sem vesel, to je moj najboljši rezultat na dosedanji športni poti. Ni mi treba nič zapletati. Z mirno glavo gremo lahko na naslednje tekme,« je izjavil 25-letni skakalec kranjskega Triglava, ki uvodno postajo zapušča kot najvišje uvrščeni Slovenec v skupnem točkovanju, v katerem drži visoko četrto mesto.

Za ovratnik mu diha petouvrščeni vrstnik Lanišek. »Znova sem bil sedmi, moja skoka nista bila tako dobra kot v soboto. Treba je gledati optimistično naprej, v Kuusamu bom pokazal boljše nastope,« je napovedal 25-letni as iz SSK Mengeš, ki je prvo tekmo kot naš najboljši končal tik pred Cenetom.

Rezultati druge tekme v Nižnem Tagilu: 1. Granerud (Nor) 235,3 (134.5, 122), 2. Geiger (Nem) 226,5 (126, 122.5), 3. Kraft (Avs) 223,8 (121.5, 127), 4. Zajc 222,5 (125.5, 122), 5. C. Prevc (oba Slo) 221,2 (125, 124), 6. Peier (Švi) 220,6 (123.5, 122), 7. Lanišek 219,2 (123, 122), 34. Kos 89,7 (115.5), 43. Bartol (vsi Slo) 79,8 (112).

Na sobotni loteriji razplet krojil spremenljiv veter

Oba sta v finalu, v katerega sta se prebila kot edina naša tekmovalca, napredovala; Prevc je s 15. mesta skočil na osmo, Lanišek pa se je z devetega mesta povzpel na sedmo. A sprva je kazalo, da bo 25-letni Domžalčan prehitel še več tekmecev, saj je v finalu s 122,5 metra za sedem metrov preskočil zeleno (lasersko) črto, ki je označevala daljavo za prevzem vodstva. Zato je le debelo pogledal, ko je po izračunu vseh točk videl, da je zaostal za Poljakom Kamilom Stochom (na koncu 5.) in Nemcem Markusom Eisenbichlerjem (6.).

Anže Lanišek za Kuusamo napoveduje še boljše skoke. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters

»To je bila vetrovna tekma, loterija, v kateri si moral imeti srečo z razmerami in (točkovnimi) odbitki,« je Lanišek pospremil nenavadno spremembo vetra med njegovim finalnim nastopom na prvi tekmi, ki jo je pred Japoncem Rjojujem Kobajašijem (včeraj so ga diskvalificirali v kvalifikacijah) in Granerudom dobil Geiger.

»Seveda je optimalno odpreti sezono s prvim mestom. Čeprav sem v zadnjih tednih skakal dobro, ne bi stavil nase, saj nikoli ne veš, kaj bo prineslo uvodno tekmovanje,« je povedal 28-letni Nemec, ki je včeraj zaostal le za tri leta mlajšim Norvežanom. »Moral sem zelo garati, da sem prišel na to raven, zmaga je najlepša nagrada za vloženi trud,« se je veselil Granerud.

Naslednji tekmi bosta konec tedna v Kuusamu, kamor bo odpotoval tudi Peter Prevc. V ekipi bo zamenjal najmlajšega brata Domna, ki je bil v Rusiji obakrat prekratek že v kvalifikacijah, Lovro Kos in Tilen Bartol pa sta na obeh tekmah obtičala v uvodni seriji.