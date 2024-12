Boe preprečil domače slavje, Fak znova v deseterici

Norvežan Johannes Thingnes Boe je na zasledovalni tekmi v Le Grand Bornandu dosegel 88. zmago v karieri. Za njim sta se na stopničke uvrstila Francoza Eric Perrot in Emilien Jacquelin. Za slovenski uspeh je poskrbel Jakov Fak, ki se je z devetim mestom vnovič prebil med deseterico.

Boe je v četrtkovem sprintu zasedel drugo mesto za mladim rojakom Martinom Uldalom, ki pa ni zdržal pritiska. Prvi strelski nastop je napravil 100-odstotno, potem pa po dvakrat zgrešil na vsakem naslednjem postanku ter osvojil 11. mesto.

Enaintridesetletni Boe je bil brezhiben do zadnjega strelskega postanka, ko je enkrat zavil v kazenski krog, in zanesljivo dosegel novo zmago, tretjo v sezoni. Dosegel je 79. zmago v svetovnem pokalu v karieri, skupaj s svetovnimi prvenstvi pa 88. posamično zmago v karieri. Rekorder je s 95 zmagami še vedno njegov rojak Ole Einar Bjoerndalen.

Odličen je bil tudi 23-letni Perrot in s strelsko ničlo zanesljivo napredoval s sedmega na drugo mesto. Jacquelin je v kazenski krog zavil dvakrat in po zaslugi hitrega teka stopil na najnižjo stopničko zmagovalnega odra.

Še enkrat več je dobro nastopil Jakov Fak, ki je tekmo začel na 23. mestu, na tretjem strelskem postanku enkrat zavil v kazenski krog, vseeno pa pridobil 14 mest in osvojil deveto mesto.

Tri točke za Vidmarja

Uspešno je nastopil tudi Anton Vidmar in z eno napako na strelišču napredoval s 53. na 38. mesto ter osvojil tri točke v pokalu. Točke so se obetale tudi Lovru Planku, 59. po sprintu, ki pa je moral na zadnjem streljanju dvakrat v kazenski krog in je zato za 1,3 sekunde na 41. mestu zgrešil točke.

Miha Dovžan je tokrat razočaral na strelišču. Po brezhibni prvi polovici tekme si je v drugem delu nabral zanj neverjetnih pet kazenskih krogov in je pristal na 56. mestu.