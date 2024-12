Naše biatlonke in biatlonci presenetili vse po vrsti

Slovenske biatlonke so na štafetni preizkušnji za svetovni pokal v Hochfilznu presenetile vse po vrsti. Zasedle so namreč zelo dobro četrto mesto. Na tem položaju je nato tekmo končala tudi naša moška četverica.

Med ženskami so zmago predvsem po zaslugi Franziske Preuss, ki je v zadnji šestkilometrski izmenjavi svojo ekipo popeljala v vodstvo, požele Nemke. Po treh tekmovalkah so namreč vodile Francozinje. Preussova je preobrnila zaostanek 6,9 sekunde ob zadnji menjavi in ciljno črto prečkala več kot minuto pred Lou Jeanmonnot (+ 1:05,7). Francozinji se je močno zatresla roka pri zadnjem streljanju stoje, ko je morala kar trikrat popravljati.

Nemke so bile sicer najbolj zanesljive na strelišču med vsemi s skupaj štirimi zgrešenimi streli, medtem ko so Francozinje ustrelile mimo kar 13-krat. Tretje mesto je pripadlo Švedinjam (+ 1:31,8), s četrtim mestom pa so nase opozorile Slovenke, ki so zaostale 2:42,1 minute za zmagovalkami.

Anamarija Lampič: Komaj čakam, da se poveselimo

Naša četverica je tekmo začela izvrstno, po prvem streljanju je bila Lena Repinc že na drugem mestu, a je nato pri drugem streljanju potrebovala tri poprave in je zdrsnila na 13. mesto. Še dve mesti je v naslednji menjavi izgubila Klara Vindišar.

Anamarija Lampič ni skrivala širokega nasmeha po današnjem nastopu. FOTO: Leon Vidic/Delo

V nadaljevanju pa sta rezultat močno popravili Anamarija Lampič in Polona Klemenčič. Lampičeva je s hitrim tekom in zgolj z dvema popravama na strelišču dvignila Slovenijo na sedmo mesto, Klemenčičeva pa je nato naši štafeti pritekla in pristreljala najboljši rezultat sezone z uvrstitvijo tik pod stopničkami.

»Takšen rezultat si zaslužimo. Trdo smo trenirale vse poletje in sedaj smo imele tudi nekaj sreče na naši strani. Čeprav smo imele nekaj težav, smo tokrat dosegle res super uvrstitev in komaj čakam, da se poveselimo,« je bila nasmejana Lampičeva. S predstavo je bil zadovoljen tudi trener slovenske reprezentance Janez Marič. »Lena je začela dobro, tudi Klara kot naš najšibkejši člen je naredila dobro. Nato pa Ana super in Polona popolno za končno četrto mesto, kar je za nas izjemno.«

Za tretjim mestom zaostali le za 7,6 sekunde

Na moški štafetni preizkušnji so se zmage pred drugouvrščenimi Norvežani in tretjeuvrščenimi Švedi veselili Francozi. Slovenci (v postavi Miha Dovžan, Jakov Fak, Anton Vidmar in Lovro Planko) so se dolgo smukali okrog odra za najboljše, na koncu pa so si pritekli in pristreljali nehvaležno četrto mesto.

Za Švedi so zaostali le za 7,6 sekunde, medtem ko jih je od vodilnih Francozov ločilo 2:06,8 minute.