Sanjski Anamarijin petek

Annecy v Franciji ni eno tistih tradicionalnih prizorišč karavane svetovnega pokala v biatlonu. Toda za našo vodilno reprezentantko Anamarijo Lampič bo ostalo zapisano poslej v izjemnem spominu. Tu se je namreč v šprintu osvojila 3. mesto, kar je njena prva uvrstitev na biatlonske stopničke. Na teh je bila prej le v smučarskem teku, dvakrat tudi na nordijskem svetovnem prvenstvu, zdaj pa je uresničila tisto o čemer je dolgo sanjala.

Zmage se je na domačem ledu veselila Justine Braisaz-Bouchet, izkušena nemška biatlonka Franziska Preuss je bila 2., pogled na oder pa je bil iz slovenskega zornega kota imeniten – z Lampičevo na tretji stopnički.

Tekmo je v smučini začela odločno in ko je na prvem strelskem postanku zadela vseh 5 tarč, je bilo ob spoznanju o njeni izjemni hitrosti na smučeh jasno, da se ji obeta vrhunski dosežek. Ne nazadnje so ga napovedali njeni zadnji dosežki na treningu, kar je potrdil tudi strelski trener Ljubo Tomažič. Stoje je sicer zgrešila dvakrat, toda obenem je bila tekaško na koncu 20 sekund hitrejša od zmagovalke in ij tako želene stopničke le niso ušle.

