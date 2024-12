Anamarija Lampič premalo zadrži dih

Norvežan Johannes Thingnes Bø je dobil drugo zaporedno tekmo svetovnega pokala v biatlonu v Avstriji. Po šprinterski zmagi v petek je bil najboljši tudi v zasledovalni preizkušnji. Za seboj je pustil Francoza Emiliena Jacquelina na drugem in in rojaka Sturlo Holma Lægreida na tretjem. Slovenski as Jakov Fak je bil 14.

Najboljši slovenski biatlonec je imel znova odličen dan na strelišču, saj je zgrešil le eno tarčo. Za sedem mest je izboljšal uvrstitev iz šprinta. »Streljanje je bilo agresivnejše kot na šprintu, a z nekaj napakami. To je ob takšnem pristopu tudi za pričakovati. Tekaško izgubljam, kar mi ni všeč. Vem, da sem dobro pripravljen in rad bi to pokazal, a trenutno še ne gre. Verjamem, da pridejo takšni dnevi,« je dejal Fak.

Johannes Thingnes Bø je na peti tekmi sezone zabeležil 87. zmago v svetovnem pokalu. Norvežana ter Francoza so se v zadnji krog podali z ramo ob rami, 31-letni najboljši biatlonec v zgodovini pa je imel v zaključnem vzponu več izkušenj in moči od tekmecev. Čeprav je zgrešil dva strelca, Francoz ter Lægreid pa le enega, je z lagodno prednostjo prišel v cilj.

Johannes Thingnes Bø je lagodno zmagal. FOTO: Kerstin Jönsson/AFP

V skupnem seštevku svetovnega pokala je Bø povečal prednost pred rojakom Lægreidom za 25 točk, tretji Jacquelin za njim zaostaja že skoraj 100 točk, Jakov Fak je 12.

Preizkušnjo so končali tudi preostali trije slovenski tekmovalci. Miha Dovžan je bil 33., Lovro Planko 41., Anton Vidmar pa 50. »Dva zgrešena strela, a to je še vedno 90-odstotno streljanje. S tem sem lahko zadovoljen. Tekaško sem imel dobro skupino in tudi v zadnjem krogu sem bil dovolj močan. Lahko rečem, da je bila to dobra tekma,« je povedal Miha Dovžan.

»Za nehvaležno 41. mesto je najbolj zaslužno prvo streljanje, kjer sem zgrešil dva strela. Za zdaj še ne poznam vzroka zanju, a ju pripisujem soncu, ki se je pojavilo ravno minuto pred štartom. Vse strele sem imel zgoraj na 12. Tam sem izgubil največ sekund, na koncu pa je bil Francoz za zadnjo točko žal hitrejši,« pa je dodal Lovro Planko.

Streljati v svojem ritmu

Francozinja Lou Jeanmonnot je zmagala na zasledovalni tekmi za svetovni pokal v avstrijskem Hochfilznu. Brez zgrešenega strela je na 10 km za 33,8 sekunde premagala Nemko Vanesso Voigt, ki je bila tudi natančna na strelišču, kjer je za tretje mesto trikrat zgrešila njena rojakinja Franziska Preuss (+35,3).

Slovenke se na strelišču niso znašle, na 38. mestu je končala Anamarija Lampič ob desetih zgrešenih strelih (+3:09,1), mesto za njo (39.) je bila Lena Repinc (3:09,6) s štirimi zgrešenimi tarčami, še dve več pa ni zadela Polona Klemenčič, ki je bila 54. (4:42,0).

Lampičeva je bila osma v petek v šprintu, ko je morala trikrat v kazenski krog. Na prvem strelskem postanku je tokrat prvič enkrat zgrešila tarčo, drugič je tekla dva kazenska kroga, nato pa je šlo še slabše stoje, ko štirikrat ni pokrila tarče. Četrtič je še trikrat zgrešila, tako da s petdesetodstotnim izkupičkom ni mogla doseči vidnejšega dosežka. Imela pa je najboljši čas teka med vsemi.

Anamarija Lampič pravi, da na strelskem delu stoje nikakor ne uspe ujeti ritma, ki ga ima na treningu. FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Lena Repinc, ki je ob popolnem strelskem nastopu v šprintu zasedla 30. mesto, je tokrat streljala slabše in dosegla za devet mest nižjo uvrstitev. Polona Klemenčič, ki se je v Avstriji vrnila v svetovni pokal po bolezni, je v petek šprint končala na 53. mestu, mesto nižje je bila na zasledovanju. Klara Vindišar, četrta Slovenka, pa je bila med 106 tekmovalkami v sprintu 95. in se ni uvrstila na zasledovalno tekmo.

»Tek znova odličen in do polovice proge je bilo tudi strelsko še nekako v redu. Na strelskem delu stoje pa mi nikakor ne uspe ujeti ritma, ki ga imam na treningu. Vem da lahko in da znam. Nekako me na tekmi ostale tekmovalke potegnejo za seboj, da začnem hiteti. Moram se odvaditi tega in streljati v svojem ritmu, saj imajo tekmovalke pred menoj veliko strelsko prednost,« je pojasnila Anamarija Lampič.

Ve tudi, kaj mora storiti, da bo boljša. »Odpraviti moram napako, ki smo jo ugotovili pred sezono. Premalo zadržim dih in potem gredo stoje streli mimo. Sicer zgrešim čisto za malo, a zgrešiti za milimeter ali deset centimetrov je enako, vse skupaj je zgrešen strel. To me mori, a gledam naprej.«

Lena Repinc je povedala, da je bila tekma zelo dinamična od samega začetka. »Na progi sem se ves čas počutila dobro. Sama si sicer želim daljših klancev, kar mi najbolj ustreza. A tekaško sem zadovoljna, strelsko pa ni bil moj dan. Pred prvim streljanjem stoje sem storila napako, ker sem ravno pred streliščem prehitela dve tekmovalki in prišla na neugodno 30 strelsko pozicijo. Tam sem imela dva zgrešena strela potem in me jezi, ker sem si pokvarila strelsko statistiko,« je dejala Repinčeva.

Franziska Preuss je imela po zmagi v šprintu najboljše izhodišče v zasledovanju, a ga je končala na tretjem mestu, kar pa je bilo dovolj, da je ohranila skupno vodstvo v pokalu (325 točk). Na skupno drugo mesto je z zmago prišla Janmennotova (296), tretja je Švedinja Elvira Öberg (283), ki je zasledovanje končala na osmem mestu.