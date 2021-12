Boe prvič zmagal v sezoni, na zasledovanje le Dovžan

Trikratni svetovni prvak in branilec naslova skupnega zmagovalca svetovnega pokala 2020/21 v biatlonu, Norvežan Johannes Thingnes Boe, je zmagovalec 10-kilometrskega šprinta v francoskem Le Grand Bornandu, s čimer je dosegel prvo zmago v sezoni in že 53. v karieri. Slovenski izkupiček je bil izredno slab. Nihče od reprezentantov se ni uvrstil v prvo polovico nastopajočih, še najboljši je bil Miha Dovžan, ki je po dveh kazenskih krogih zasedel 58. mesto in se prebil vsaj na sobotno zasledovanje.

Mladi Lovro Planko je zgrešil tri strele in zasedel 76. mesto. Alex Cisar je s streliščem opravil stoodstotno, a v smučini ni bil kos tekmecem, končal je na 83. mestu. Še slabši je bil po kar štirih napakah na strelišču Klemen Bauer, ki je tekmo končal kot 90. Jakov Fak je tik pred tekmo odpovedal nastop zaradi prehlada.

Latipov najbližje presenečenju

Še najbližje presenečenju je bil tokrat Rus Edvard Latipov, ki je za Boejem zaostal za 7,2 sekunde. Prvič v karieri pa se je na zmagovalni oder prebil Norvežan Filip Fjeld Andersen, ko je bil za 18,2 sekunde počasnejši od slavnega rojaka. Trojica na zmagovalnih stopničkah je tekmo končala brez napake na strelišču, zanesljivo pa bi se v boj za zmago vključil tudi Francoz Quentin Fillon Maillet, a se je po kazenskem krogu moral zadovoljiti s četrtim mestom.

V svetovnem pokalu še vedno vodi Šved Sebastian Samuelsson, ki je današnjo tekmo končal na devetem mestu.

V Franciji tekmovalce in tekmovalke v soboto čaka zasledovanje, v katerem bosta slovenske barve branila Miha Dovžan in Polona Klemenčič, v nedeljo na prvih tekmah s skupinskim startom pa Slovenija ne bo imela svojega predstavnika.