Bolj kot presenečena je bila navdušena nad bratoma Petrom in Domnom

Kako je izjemno obetavna slovenska smučarska skakalka Nika Prevc zadovoljna s svojo zdajšnjo pripravljenostjo, kako ji ustrezata napravi v Lillehammerju, kjer se bo konec tedna začel svetovni pokal za dekleta, kako se sicer počuti na Norveškem, kako se ozira na minulo poletje in evropske igre v Zakopanah, na katerih je osvojila kar tri kolajne, kakšne cilje si je 18-letna športnica iz Dolenje vasi pri Železnikih zastavila za novo tekmovalno zimo, s čim se spogleduje, kako ocenjuje svoje skoke s treningov v primerjavi s šampionkama Emo Klinec in Niko Križnar, kako spremlja moške tekme v skokih, kaj je povedala o nastopih svojih bratov Petra in Domna Prevca minuli konec tedna v Ruki, kaj je dejala glede Avstrijca Stefana Krafta ...