Bombastična novica iz Islandije: Kobajaši naj bi poletel kar 256 m daleč

Medtem ko je večina smučarskih skakalcev na zasluženem oddihu, je iz Islandije prišla vznemirljiva novica. Kakor poroča tamkajšnja televizijska postaja RUV, naj bi japonski zvezdnik Rjoju Kobajaši na posebni velikanki poletel kar 256 metrov daleč, torej še poltretji meter dlje, kako znaša svetovni rekord avstrijskega šampiona Stefana Krafta (253,5 m iz Vikersunda).

Provizorično skakalnico so zgradili v smučarskem središču Hlidarfjall nedaleč stran od mesta Akureyri na severu Islandije. Kobajaši naj bi se po sneženem zaletišču spustil danes dopoldne in že v prvem poskusu odjadral do izjemne daljave (256 m) Na televizijski postaji so objavili tudi posnetek nastopa, ki sicer ni najboljše kakovosti, saj ga je nekdo posnel s precejšnje oddaljenosti. Kljub temu je na njem viden impresiven polet.

Velikanko naj bi na nadmorski višini 1000 metrov zgradili na pobudo znamenitega proizvajalca energijskih pijač, pri katerem so sicer že pred leti razmišljali o takšnem projektu z avstrijskima asoma Thomasom Morgensternom in Gregorjem Schlierenzauerjem v glavnih vlogah. Toda potem je padel v vodo, ker pri avstrijski smučarski zvezi zanj iz varnostnih razlogov niso prižgali zelene luči. Priprave za tokratni dogodek na Islandiji naj bi se sicer začele že v začetku letošnjega leta.

Po zaletišču te posebno velike skakalnice naj bi se Kobajaši spustil tudi jutri, ko naj bi po poročanju tamkajšnje televizije napadel celo 300-metrsko znamko.