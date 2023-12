Brez garanja ni nagrade

Švedinja Linn Svahn in Francoz Lucas Chanavat sta zmagovalca uvodne šprinterske tekme v prostem koraku novoletne turneje v smučarskem teku Tour de Ski v italijanskem Dobbiacu oziroma Toblachu. Nihče od slovenskih predstavnikov se skozi kvalifikacije ni prebil med prvo trideseterico in v izločilne boje.

Svahnov, ki je slavila prvo zmago letos in skupno deseto v svetovnem pokalu, je v velikem finalu za vsega 0,07 sekunde ugnala rojakinjo in zmagovalko kvalifikacij Jonno Sundling, tretja je bila z zaostankom 0,29 sekunde Norvežanka Kristine Stavaas Skistad.

V moškem finalu je bil tako kot v kvalifikacijah najbolj suveren Chanavat, za 0,22 sekunde je ugnal rojaka Julesa Chappaza. Na tretjem mestu je končal Američan Ben Ogden, ta je zaostal za 0,49 sekunde.

Ob odsotnosti skupnega zmagovalca lanske turneje in letošnjega prvega favorita Norvežana Johannesa Høsflota Klæba zaradi gripe, je Francoz izrabil priložnost in postal prvi zmagovalec tekme za svetovni pokal sezone, ki ni iz Norveške. To je njegova tretja posamična zmaga v karieri.

V skupnem seštevku svetovnega pokala zdaj znova vodi Norvežan Harald Østberg Amundsen, ki je bil danes v finalu šesti, v ženski konkurenci na vrhu ostaja Američanka Jessie Diggins, danes deveta.

V ženski konkurenci sta na 1362 metrov dolgi progi v kvalifikacijah od Slovenk nastopili Eva Urevc in Anja Mandeljc. Urevčeva, ki je bila po polovici proge še 30., je za zmagovalko kvalifikacij zaostala 13,79 sekunde in končala na 38. mestu, Mandeljčeva je zaostala 17,85 sekunde in bila 56.

Miha Šimenc je bil s 37. mestom in zaostankom 8,48 sekunde najboljši Slovenec v moških kvalifikacijah. Izločilne boje je zgrešil za 85 stotink sekunde. Vili Črv (+ 13,06) je bil 62., Anže Gros (+16,39) 83., Miha Ličef (+ 18,73) pa 88.

V Dobbiacu v nedeljo in ponedeljek sledita še tekmi na razdaljo. Novoletna turneja se nato seli v švicarski Davos, končala se bo 7. januarja v italijanskem Val di Fiemmeju z vzponom na Alpe Cermis.