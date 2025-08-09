Kot smučarka moram očitno to vzeti v zakup

V nadaljevanju preberite:

Ko izveš, s kakšnimi bolečinami je v prejšnji sezoni smučala Neja Dvornik, dobijo njene uvrstitve še toliko večjo vrednost. To velja še zlasti za njene nastope v veleslalomu, v katerem je kljub težavam s kolenom naredila opazen napredek v svetovnem pokalu.

V končni razvrstitvi te osnovne smučarske discipline, v kateri se je trikrat prebila med deseterico (s šestim mestom v Sun Valleyju, sedmim v Killingtonu in osmim v Kranjski Gori), je 24-letna Slovenjgradčanka kot najboljša Slovenka zasedla 13. mesto. Toda med zanimivim pogovorom je dala jasno vedeti, da njene želje segajo višje ...