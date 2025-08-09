  • Delo d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Zimski športi

    Kot smučarka moram očitno to vzeti v zakup

    Vrhunska slovenska alpska smučarka Neja Dvornik o bolečinah v kolenu, pripravah za olimpijsko zimo, menjavi smuči, novem trenerju Alešu Valentiju ...
    Neja Dvornik se že veseli odhoda v Argentino. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Galerija
    Neja Dvornik se že veseli odhoda v Argentino. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Miha Šimnovec
    9. 8. 2025 | 06:00
    5:05
    A+A-

    V nadaljevanju preberite:

    Ko izveš, s kakšnimi bolečinami je v prejšnji sezoni smučala Neja Dvornik, dobijo njene uvrstitve še toliko večjo vrednost. To velja še zlasti za njene nastope v veleslalomu, v katerem je kljub težavam s kolenom naredila opazen napredek v svetovnem pokalu.

    V končni razvrstitvi te osnovne smučarske discipline, v kateri se je trikrat prebila med deseterico (s šestim mestom v Sun Valleyju, sedmim v Killingtonu in osmim v Kranjski Gori), je 24-letna Slovenjgradčanka kot najboljša Slovenka zasedla 13. mesto. Toda med zanimivim pogovorom je dala jasno vedeti, da njene želje segajo višje ...

    Več iz teme

    alpsko smučanjeNeja DvornikAleš ValentiUshuaia

    Komentarji

