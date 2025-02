Odermmatt & Co. pokazali nove smešne pričeske, pobriti želeli tudi novinarja

Švicarski alpski smučarji so si dali med proslavljanjem po včerajšnji blesteči smukaški predstavi na svetovnem prvenstvu v Saalbachu, na kateri se je Franjo von Allmen veselil zlate lovorike, Alexis Monney pa bronaste kolajne, pošteno duška. Na slovesni razglasitvi so javnosti pokazali tudi nove smešne pričeske – lase so si namreč pobrili po sredini glave.

»Pred smukom smo se dogovorili, da se bomo 'zastrigli', če se bosta dva iz naše ekipe zavihtela na zmagovalni oder. Prav to se je potem tudi zgodilo po Franjevem zlatem smučanju in Alexisovem bronastem odličju,« je zaupal Reto Nydegger, trener za hitre discipline v švicarski moški reprezentanci.

Novo pričesko je pokazal tudi novi smukaški svetovni prvak Franjo Von Allmen. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

A to še ni bilo vse: kolegi so Franju v lasišče zabrili številko 1. Medtem ko se je svetovni prvak sprijaznil z usodo, pa se je glavni trener Tom Stauffer močno upiral britju. »Trije smo ga morali prijeti, da smo mu vendarle zabrili luknjo,« je razkril reprezentančni kapetan in novopečeni svetovni prvak v superveleslalomu Marco Odermatt.

Švicarski asi so se želeli s strižnikom lotiti tudi novinarja časnika Blick, ki pa je smučarje slednjič vendarle pregovoril, da so ga pustili pri miru.