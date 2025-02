»Če ne bi mislil, da so stopničke dosegljive, se s športom ne bi več ukvarjal«

V sredo se v Lenzerheideju s tekmo mešanih štafet začenja svetovno prvenstvo v biatlonu. Kljub 37 letom ostaja Jakov Fak glavni slovenski adut in ne skriva, da si želi odličja: »Najbolj zadovoljen bi bil s kolajno. Osebno mislim, da je dosegljiva, ne glede na to, da je že dolgo od zadnjega odličja. Če ne bi mislil, da so stopničke dosegljive, se s profesionalnim športom ne bi več ukvarjal.«

Da se lahko kosa z najboljšimi, je dokazal v svetovnem pokalu. Januarja v Anterselvi je v sprintu zasedel šesto, v zasledovanju pa peto mesto. »Ti izidi v Italiji ne spremenijo veliko. Motivacijo, samozavest in željo sem vedno imel, tudi če izidi niso bili taki kot v zadnjem tednu. Je pa seveda to dobra vzpodbuda, pokazatelj, da lahko posežem visoko, če so okoliščine primerne. In ja, če si dober v sprintu, so visoka mesta tudi v zasledovanju blizu. Želim si, da bi bilo tudi na SP tako. Ne bo enostavno, a to si želim.«

Fak napoveduje, da bo v Švici formo še dvignil. »Skušal sem jo dvigniti, tekma pa bo pokazala, kakšen bo končni izplen. Trening je zanimiva stvar. Lahko narediš načrt, lahko narediš vse, pa se telo včasih ne odzove, kot bi se teoretično moglo. Občutki so nekaj, ampak v resnici je vse odvisno od dneva, ko je tekma. Takrat vidiš, ali imaš dovolj energije in moči. Imaš lahko 100 let izkušenj, pa se to ne bo spremenilo.«

Januarja v Anterselvi je v sprintu zasedel šesto, v zasledovanju pa peto mesto. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Slovenska reprezentanca pričakuje veliko tudi v štafeti. Moška ekipa je bila v Hochfilznu četrta, v Ruhpoldingu pa peta. Fak je prepričan, da je slovenska ekipa lahko blizu najboljšim: »Želim si, da bi bili v štafeti dobri. Verjamem v sotekmovalce in mislim, da skupaj lahko naredimo dober izid. Mora pa vsak svojo nalogo opraviti najboljše, kar se da, potem je možno vse.«

Letos se mu je izognila bolezen, kar mu je omogočilo priprave na Pokljuki. »To je stalnica pred velikimi tekmami. Tako tekaško raven dvignemo, kot jo lahko. To je narejeno, zdaj pa poglejmo, kako se bo odzvalo telo.«

Za razliko od mlajšega dela ekipe se je pripravljal doma. »Mentalno je zame pomembno, da sem doma, da nisem nekje zaprt v sobo in da imam ob sebi družino. Vsak, ki jo ima, je raje z družino, kot nekje okrog.«

Družine sicer ne bo na svetovnem prvenstvu. »Tam imam svoj ritem in vem, da bi bilo težko, če so nekje blizu, pa nisem z njimi, zato mi to ustreza.«

Fak bo prihodnje leto lahko nastopil že petič na olimpijskih igrah. FOTO: Matej Družniknik

Fak bo imel prihodnje leto priložnost že za peti olimpijski nastop, a zdaj je osredotočen na prvenstvo v Švici, kjer upa, da mu bo uspelo poseči po odličju.