Celjani odpihnili Jeseničane

Tekme v alpski hokejski ligi pri nas minevajo v senci močnejše ICEHL; v kateri je povrh Olimpija zelo uspešno vstopila v novo tekmovalno sezono, a tokrat je tudi omenjeni regionalni drugi hokejski razred pritegnil doma več zanimanja kot ponavadi. saj je napočil večer prvega slovenskega dvoboja v sezoni – Celje vs. Jesenice.

V Mestnem parku ob Savinji pa so bili gostitelji prepričljivo boljši od razglašenih železarjev, doslej sicer v štirih nastopih sezone AHL še neporaženih. Tokrat pa so se Celjani veselili zmage kar s 6:2 (1:0, 2:0, 3:2; Mintautiskis 19., Grahut 22., Carkovskij 23., Sotlar 43., Kuret 44., Panasenko 57.; Selan 51. PP, Brus 53.). Domači so dejansko vso tekmo nadzorovali dogajanje na ledu, 4. in 5. gol pa zabili v komaj verjetnem presledku 12 sekund.

Naslednje kolo moštvi čaka že v soboto: veliki zmagovalci današnjega večera bodo gostovali v smučarski Val Gardeni, Jeseničani pa bodo po tej porazni predstavi poskusili doma popraviti vtis proti Cortini.