Cene je vedno tečen do sebe, zdaj že kuje maščevanje Norvežanom

Vremenske razmere so vplivale tudi na razplet tekem za svetovni pokal v smučarskih skokih v Klingenthalu. Toda v areni Vogtland je bolj kot veter danes skakalcem lase sivil dež, zaradi katerega jih je imelo precej težave s počasnejšo zaletno smučino, na kateri jim ni steklo, kakor so vajeni. Saško je slednjič ob avstrijskem šampionu Stefanu Kraftu, ki je v soboto po sušnih 22 mesecih spet okusil slast prvega mesta (22. med elito), izjemno zadovoljen zapuščal tudi zmagovalec druge preizkušnje Rjoju Kobajaši.

Za japonskim zvezdnikom (ta je na prizorišče ob češko-nemški meji pripotoval naravnost iz Kuusama, kjer so ga po pozitivnem testu na covid-19 za deset dni pridržali v karanteni) in kar petimi Norvežani, med katerimi si je za 2. mesto najglasnejši aplavz prislužil Daniel-Andre Tande, ki je konec letošnjega marca grdo padel v Planici, se je od Slovencev s 7. mestom najbolj izkazal Cene Prevc.

»Končno sem se spet malo zbudil, potem ko sem se kar dolgo lovil. Pomembno je, da sem stopnjeval nastope, na tokratni tekmi sem že oba skoka naredil na kar visoki ravni. Vedno sem tečen do sebe in vem, da bi lahko skočil še bolje, toda uvrstitev je zame odlična, zato sem zadovoljen,« je povedal 25-letni član kranjskega Triglava in se čudil vrhunski moštveni predstavi »vikingov«.

»Norvežani so nas tokrat 'peljali lulat', kar bo potrebno popraviti. Najbolje bo, če bomo naslednjič že v petek začeli v peti prestavi in ne v prvi, verjetno se bo potem ves vikend odvil drugače,« je razmišljal Cene.

Deset mest za srednjim od bratov Prevc, ki je bil dan prej 22., je pristal Lovro Kos. Naša najboljša tekmovalca sta bila tako še drugič po Visli skakalca, ki trenirata v reprezentanci B, za katero so odgovorni v slovenskih skokih še nedolgo tega razmišljali, da bi jo celo ukinili.

Rezultati druge tekme v Klingenthalu (HS-140): 1. R. Kobajaši (Jap) 262,8 (129.5, 139), 2. Tande 260,2 (130.5, 141.5), 3. Lindvik 256,6 (126, 141), 4. Johansson 255,8 (128, 139.5), 5. Granerud 254,9 (128, 138), 6. Forfang (vsi Nor) 247,5 (123, 138.5), 7. C. Prevc 243,8 (123, 136.5), 17. Kos 220,7 (124, 128), 23. Lanišek 216,5 (121.5, 126), 41. P. Prevc 83,8 (113), 48. Zajc 69,7 (105).

Do točk se je vnovič dokopal tudi Anže Lanišek, toda 20. in 23. mesto, ki ju je dosegel v Klingenthalu, sta zagotovo manj, kot je sposoben. »Vse od moštvene tekme v Visli ni več tako prepričljiv, kot je bil pred tem v Nižnem Tagilu in predvsem v Ruki. Anžetov odskok enostavno ni več tako tekoč,« je med prenosom na avstrijski nacionalni televiziji opazil tudi nekdanji šampion Andreas Goldberger, ki je po koncu uspešne športne poti skočil v komentatorske vode.

Anžetu Lanišku se v Klingenthalu ni izšlo po načrtih in željah. FOTO: Jens Schlueter/AFP

Domžalski as, ki je imel v primerjavi s Kobajašijem in tudi drugimi občutno nižjo zaletno hitrost (v prvi seriji je bil, denimo, od japonskega zmagovalca počasnejši za 0,6 km/h, v drugi pa za 0,4 km/h), je v skupni razvrstitvi z drugega mesta nazadoval na četrto. A med vodilnimi še zdaleč ni bil edini, ki so imeli preglavice. Nemški nosilec rumene majice Karl Geiger se je moral sprijazniti šele z 22. mestom, skupno tretjeuvrščeni Kraft je 24 ur po zmagi »strmoglavil« na 26. mesto, Geigerjev rojak Markus Eisenbichler (40.) pa se sploh ni prebil v finale.

Anže Lanišek je kot skupno najboljši Slovenec zdrsnil na 4. mesto. V povprečju je bil za 0,5 km/h počasnejši od Rjojuja Kobajašija. Naslednji tekmi bosta konec tedna v Engelbergu.

Timi Zajc, ki se je od Slovencev najvišje zavihtel v soboto (19.), je bil danes med vsemi celo najpočasnejši (89,2 km/h), zaradi česar bi težko izvlekel dosti več od 48. mesta, praznih rok je po sobotnem 25. mestu na drugi tekmi ostal tudi naš najizkušenejši reprezentant Peter Prevc (41.).

Pri točkovni ničli pa je še vedno njegov najmlajši brat Domen Prevc. Potem ko je v soboto zasedel šele 42. mesto, so ga danes spet diskvalificirali zaradi neustreznega tekmovalnega dresa – tokrat že v kvalifikacijah.

Slovenski selektor Robert Hrgota z nastopi svojih varovancev ni bil preveč zadovoljen, potem ko je potegnil črto pod obe preizkušnji. »Svetla točka so tokratni Cenetovi skoki Ceneta, drugi fantje so imeli preveč težav. To je bil naš prvi slabši vikend. Potrebno bo spočiti glave in iti naprej v Engelberg,« je izjavil glavni trener naše reprezentance.

Japonec Rjoju Kobajaši ni skrival navdušenja po današnjem podvigu. Foto Jens Schlueter/AFP

21. zmago za svetovni pokal (drugo v tej sezoni) je slavil Japonec Rjoju Kobajaši.

Naslednja postaja svetovnega pokala bo Engelberg, ki konec tedna gostil tradicionalno generalko pred novoletno turnejo.

Skupni vrstni red v svetovnem pokalu (7/28): 1. Geiger (Nem) 414, 2. R. Kobajaši (Jap) 316, 3. Kraft (Avs) 311, 4. Lanišek 291, 8. C. Prevc 218, 17. Zajc 117, 25. P. Prevc 80, 28. Kos (vsi Slo) 62.

Srečni in jezni obenem

Na drugi tekmi skakalk v Klingenthalu so Slovenke – tako kot pred tednom dni v Lillehammerju – ostale brez želenih stopničk. Še najbolj se jim je približala naša petkova junakinja Urša Bogataj, ki je 3. mestu dodala še peto. »Vesela sem, da sta mi na zahtevni tekmi uspela dva dobra skoka,« je omenila 26-letna članica ljubljanske Ilirije, ki se je v skupni razvrstitvi povzpela na tretje mesto. Na vrhu kraljuje Avstrijka Marita Kramer, ki je bila na veliki napravi v areni Vogtland (HS-140) razred zase.

Od šesterice Slovenk so med elitno deseterico skočile tudi Ema Klinec, Nika Križnar in Špela Rogelj, ki so se druga za drugo zvrstile med 7. in 9. mestom, točke za svetovni pokal pa pridno zbirata tudi najmlajši v naši vrsti – 20-letna Jerneja Brecl in štiri leta mlajša Nika Prevc, ki sta včeraj doskočili na 14. oziroma 26. mesto.

Glavni trener naše ženske vrste Zoran Zupančič z izkupičkom svojih izbrank tokrat ni bil povsem zadovoljen. »Po lepih kvalifikacijskih nastopih (2. Bogataj, 5. Križnar, 6. Klinec in 7. Rogelj) smo imeli velika pričakovanja za tekmo, na kateri nismo dobili tistega, kar smo si želeli. Zaradi tega so naši občutki sladko-kisli. Srečni smo zaradi ekipnega uspeha, jezni pa, ker smo ostali brez stopničk,« je dejal Zupančič.

Naslednja tekma za svetovni pokal bo v petek v Ramsauu.