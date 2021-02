Danes odpadel ženski superveleslalom

Ob 13. uri bi se morala v Cortini d'Ampezzo začeti prva tekma 46. svetovnega prvenstva v alpskem smučanju. Padavin ni, organizatorji so po obilnem sneženju v zadnjih dneh pripravili progo, a je start superveleslaloma na vrhu proge Olympia delle Tofane prekril oblak. Tudi po preložitvah in nižanju starta preizkušnje niso mogli izpeljati. Razmere so bile zelo zahtevne, tudi nižje po progi je bila vidljivost slaba. Na startnem seznamu so bile tri Slovenke, Ilka Štuhec, Maruša Ferk in Meta Hrovat.



Začetek preizkušnje so najprej preložili za eno uro, nato pa za še dodatne pol ure. Ob 14.30 je vodja tekem v svetovnem pokalu alpskih smučark Peter Gerdol sporočil, da so tekmo odpovedali. Ženski superveleslalom bodo poskušali izpeljati jutri, ko je na sporedu tudi moška alpska kombinacija. Vendar tudi za sredo vremenske razmere niso obetavne, saj se napoveduje celo novo sneženje.



Vreme jo je organizatorjem zagodlo že takoj na začetku, na načrtovani uvodni dan prvenstva. Zaradi novega snega so žensko alpsko kombinacijo odpovedali in preložili na ponedeljek. Moški superveleslalom, ki bi moral biti danes, pa na četrtek. Obenem so odpovedali prvi moški trening smuka, ki je bil sprva na sporedu v četrtek. Alpski smučarji v hitrih disciplinah bodo tekmovali na progi Vertigine (Vrtoglavica), do katere pa je zaradi nevarnosti snežnih plazov otežen dostop.

