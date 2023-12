Dober servis za nove točke

Švedinja Emma Ribom in Norvežan Johannes Høsflot Klæbo sta zmagala na šprinterski preizkušnji v smučarskem teku za svetovni pokal v švedskem Östersundu. Edini Slovenec v izločilnih bojih je bil Miha Šimenc, ki je bil v svoji četrtfinalni skupini peti, skupno pa je zasedel 25. mesto.

Tudi drugi šprint letošnje sezone je v ženski konkurenci pripadel Ribomovi, ki bo tako prepričljivo ostala v rdeči majici najboljše v seštevku te discipline. V svetovnem pokalu ima zdaj skupno na drugem mestu le točko manj od danes petouvrščene Američanke Jessie Diggins. Na odru za zmagovalke sta ji družbo delali še Norvežanka Kristine Stavaas Skistad ter še ena domačinka in zmagovalka kvalifikacij, Linn Svahn. Obe sta za zmagovalko zaostali manj kot sekundo.

Z več kot tremi sekundami naskoka je v moški konkurenci zmago slavil Klæbo. Norveški zvezdnik, ki je sezono po svojih standardih zaradi težav s koronavirusom skromno začel, je po jutranjih kvalifikacijah prepričljivo slavil še v finalu in prvič letos stopil na najvišjo stopničko. Prav vse moške tekme letos so dobili Norvežani, tudi tokrat so štirje tekli v finalu. Na drugem mestu je končal zmagovalec uvodnega sprinta sezone Erik Valnes, tretji pa je bil z zaostankom skoraj petih sekund Američan James Clinton Schoonmaker.

Napačne smuči

Šimenc se je v izločilne boje uvrstil z 29. časom kvalifikacij, tekel pa je v drugi četrtfinalni skupini. Na 1,4 km dolgi progi je bil vseskozi v boju s petimi tekmeci. Na koncu je imel na ciljni ravnini manj moči v rokah kot domačina Calle Halfvarsson in Oskar Svensson ter Norvežana Paal Golberg in Harald Østberg Amundsen, prehitel pa je Finca Jonija Mäkija. Peto mesto v četrtfinalu je na koncu pomenilo 25. mesto na preizkušnji.

»Prvi cilj je dosežen, je pa res to šele drugi šprint. Prvi se mi je ponesrečil, zdaj pa sem lahko pokazal, da znam klasiko dobro teči. Skandinavske razmere, sneg in konkurenca so zelo zahtevni. S tega vidika sem zelo zadovoljen, da mi je uspelo priti med najboljšo trideseterico,« je dejal Šimenc.

»Največja razlika v primerjavi z Ruko so bile smuči. Takrat sem storil napako, izbral smuči s premalo oprijema. Pogovarjali smo se s servisom in celotnim strokovnim vodstvom ekipe, naredili smo več testov, odločili smo se za bolj zanesljivo različico in to je na koncu zagotovo boljše. Tokrat moram pohvaliti celotno ekipo, ker je opravila dobro delo,« je še dodal 27-letni Logatčan.

Vsi preostali slovenski tekmovalci Vili Črv, Anže Gros in Anja Mandeljc so bili v kvalifikacijah prepočasni. Črv je zasedel 63. mesto, Gros je bil mesto za njim. Mandeljčeva je zasedla 50. mesto in s tem ujela točko svetovnega pokala. Eva Urevc je zaradi okužbe s koronavirusom po tekmah pretekli konec tedna odpotovala v domovino.