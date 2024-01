Dokončno slovo Mete Hrovat: Še vedno najbolj 'kul' šport na svetu

Meta Hrovat ima pri 25-ih letih tekmovalnega alpskega smučanja dokončno dovolj. Lani jeseni je Kranjskogorka napovedala vrnitev v smučarsko karavano, a je zaradi težav s hrbtom v tej zimi na snegu nismo videli, niti na domači Zlati lisici ne.

Zdaj je Hrovatova naznanila pričakovano novico, da je njene kariere zares konec. V obširnem zapisu na omrežju Instagram je pojasnila, kaj vse se skriva v ozadju njene odločitve, od dolgotrajnih motenj hranjenja, ki so zaznamovale njo in njeno družino, do strasti, ki se je izgubila in spremenila v težek oklep.

Hrovatova ima tekmovalne kariere dovolj, zapisala je, da želi biti z izkušnjami na voljo mlajšim generacijam, zapis v petih delih pa zaključila z besedami: »Smučanje se mi še vedno zdi najbolj kulski šport na svetu, morda le v drugih oblikah.«