Domen Prevc zmagal v Vikersundu: Moj polet je bil res neverjeten (VIDEO)

Slovenska 137. zmaga

Smučarski skakalec Domen Prevc, svetovni prvak iz Trondheima na veliki skakalnici, je s svojo drugo zmago v sezoni, skupno pa osmo v karieri števec slovenskih uspehov v svetovnem pokalu pomaknil na 137. Dan prej je njegova sestra Nika Prevc slavila svojo 20. zmago v karieri, osmo zaporedno v sezoni in 33. za ženske skoke. Skakalci so do zdaj zbrali 86 posamičnih zmag, levji delež je v zbirko prispeval Peter Prevc s 24. Petru Prevcu na seznamu sledita Primož Peterka (15) in Primož Ulaga (9), le zmago manj ima na četrtem mestu slovenske lestvice zdaj Domen Prevc.