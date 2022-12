Dovžan v finišu boljši od Faka

Norvežani Sturla Holm Lægreid, Vetle Sjåstad Christiansen in Johannes Thingnes Bø so se veselili trojne zmage na zasledovalni biatlonski tekmi za svetovni pokal v Le Grand-Bornandu. Točke svetovnega pokala sta osvojila tudi Miha Dovžan in Jakov Fak na 33. in 34. mestu. Anton Vidmar je bil 46. Norvežani so med seboj odločali o zmagovalcu. Po prvem streljanju je bil med njimi še vedno Rus Timofej Lapšin, ki tekmuje za Južno Korejo, blizu pa tudi Francoz Fabien Claude, Čeh Michal Krčmar in Nemec Benedikt Doll. Po drugem streljanju je stik obdržal le še Claude, ki je za tretjim mestom zaostajal 10 sekund.

Petindvajsetletni Lægreid je bil do predzadnjega streljanja brez napake, nato pa zavil v kazenski krog. A 10. zmaga v karieri je bila njegova, ko je dve napaki na strelišču na koncu napravil še Christiansen. Slednjega je zato vnovič prehitel zmagovalec sprinta Bø, ki je dvakrat zgrešil že pred tem, a očitno tokrat ni imel svojega dne oziroma slabe smuči, saj zmagovalec petih letošnjih tekem na 12,5 km dolgi progi ni obdržal prednosti desetih sekund. Slab dan je imel tudi Jakov Fak, ki se že na četrtkovi tekmi ni počutil najbolje. Kljub vsega dvema kazenskima krogoma je zdrsnil z 29. na 34. mesto, v zadnjem krogu pa ga je prehitel tudi Dovžan, ki je tekmo začel kot 55. in s puško zgrešil tri tarče. V zadnjem krogu je Faku odvzel kar 20 sekund. Vidmar je zgrešil tri tarče.

»Danes je bila tekma zame. Že na štartu sem se zelo dobro počutil, vedel sem, da moram iti na polno. Bil je zelo dober občutek, ko sem prehiteval. Streljanje leže je bilo 100-odstotno, stoje pa so se mi malce tresle noge. Že ob prihodu sem vedel, da bo težko, škoda da nisem zadel enega več, ker bi bil res lep rezultat. Vseeno napredovati za 22 mest v takih razmerah, ko je bil na progi živi zid, je zelo dober rezultat,« se je uspeha veselil Dovžan. »Zanimiva tekma. Nekoliko krajša proga, a sem bil vesel, da je bilo tako, ker se nisem najbolje znašel v teh alpskih pogojih. Streljanje je bilo solidno, a ne takšno, kot bi si želel. Preprosto je takšen dan treba preživeti. Upam, da bo jutri bolje, da bodo drugačne razmere, da se bo teklo lepše in bom lahko bil boljši kot danes,« pa je pristavil Fak.