Dvojček Kildeja na Saslongu, Kline 17., tudi Čater pri točkah

Martin Čater je nosil rdečo številko vodilnega v smuku. FOTO: Alessandro Garofalo/Reuters

Boštjan Kline se je izkazal s 17. mestom. FOTO: Jeff Pachoud/AFP

Norvežanje po včerajšnji zmagi v superveleslalomu dobil tudi smuk v Val Gardeni. Na progi Saslong je bil drugi Američan(+ 0,22), tretji pa Švicar(+ 0,54).Najboljši Slovenec je bil tokrat, ki je zasedel 17. mesto (+1,57)., ki je sezono odprl na spektakularen način, ko je s štartno številko 41 senzacionalno slavil zmago na smuku v Val d'Iseru, tokrat ni bil tako hiter, z rdečo številko je zasedel 25. mesto z zaostankom dveh sekund in stotinke. Klemen Kosi je bil 52. (+4,07)Tokrat v primerjavi z Val d'Iserom in za veliko razočaranje ljubiteljev smučanja v Sloveniji na vrhu smuka ni bilo presenečenj.Na smukaški progo Saslong je še šestič zmagal tekmovalec iz Norveške. Še drugič po vrsti je to tekmovalec s priimkom Amodt Kilde, ki je slavil na smuku v Val Gardeni tudi na preizkušnji pred dvema letoma.je na smukih v Val Gardeni slavil v letih 2015 in 2017.Kilde je bil najhitrejši tudi na petkovem superveleslalomu za popolni konec tedna v Val Gardeni. Norvežanu na vrhu se je najbolj približal Američan Ryan Cochran-Siegle (+0,22), na najnižjo stopničko pa se je zavihtel švicarski kralj smukov Beat Feuz (+0,54).Kilde (150 točk) je z zmago oblekel tudi rdečo majico vodilnega v smukaški razvrstitvi. Čater, ki je navdušil z zmago na uvodnem smuku v Val d'Iseru, je po smuku v Val Gardeni na drugem mestu s 106 točkami, le šest točk manj imata Feuz in Cochran-Siegle na tretjem.Kilde, ki je minulo sezono končal na vrhu skupnega seštevka, je z dvema zmagama prevzel tudi mesto vodilnega v seštevku zime. Kilde ima 335 točk, Švicarna drugem mestu pa 290 točk. Tretji je Francoz(276), ki je tekmi v Val Gardeni izpustil.Najvišje uvrščeni Slovenecje na 13. mestu. Kranjec, ki navdušuje na veleslalomih, je po družinski tragediji še vedno vprašljiv za nastop na nedeljskem veleslalomu v bližnji Alta Badii. Čater je v skupnem seštevku trenutno 17.Naslednje tekmi v hitrih disciplinah bosta konec meseca v Bormiu.