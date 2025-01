Edini Slovenec v izločilnih bojih Žan Košir končal na 13. mestu

Italijan Maurizio Bormolini in Poljakinja Aleksandra Król-Walas sta zmagal na paralelnem veleslalomu deskarjev na snegu v švicarskem Scuolu. Italijan, ki je na poti do zmage izločil tudi najboljšega Slovenca Žana Koširja, je bil v finalu boljši od Avstrijca Dominika Burgstallerja, Poljakinja pa od vodilne v svetovnem pokalu Japonke Cubaki Miki.

Scuol je zaradi preteklih uspehov priljubljeno prizorišče slovenske reprezentance v deskanju na snegu, a letošnji paralelni veleslalom ji ne bo ostal v spominu. V izločilne boje se je od Slovencev uvrstil le Košir, pa še on je izpadel v osmini finala, potem ko v dvoboju s poznejšim zmagovalcem Bormolinijem ni prišel do cilja.

Na prvem vmesnem času je bil v vodstvu, na drugem je zaostajal 26 stotink sekunde, v lovu za tekmecem pa je storil napako in se moral zadovoljiti s 13. mestom, v kvalifikacijah je bil deseti.

»V izločilnih bojih sem takoj naletel na Bormolinija, ki je bil zelo razpoložen in na koncu tekmo tudi dobil. V kvalifikacijah sem v obeh vožnjah zgornji del odpeljal zelo dobro, nato pa sem v finalu takoj začutil, da malce zaostajam. Načrt se je spremenil in sem tvegal. Tako da te napake pri zadnjih vratcih so posledica večjega tveganja, ker se zavedaš, da nisi v vodstvu in moraš takšno tveganje sprejeti. Tudi na prvi tekmi po novem letu ostajam v stiku z najboljšimi in še naprej ostajam potrpežljiv ter vztrajen. Čakam na nove priložnosti in en odmeven rezultat,« je po tekmi dejal Košir.

Tržičan letos kaže konstantne vožnje, a manjka pika na i, vrhunska uvrstitev.

Teh je nekaj že beležil Tim Mastnak, pred tekmo v Scuolu je celo vodil v seštevku veleslaloma, a tokrat že v prvi kvalifikacijski vožnji storil napako, odstopil in ostal brez uvrstitve oziroma novih točk. V seštevku veleslaloma je padel na tretje mesto, za vodilnim Bormolinijem zaostaja 47 točk. Tretji je tudi v skupnem seštevku, ima 328 točk, vodilni Bormolini pa 395. Med njima je s 380 še en Italijan Daniele Bagozza.

Rok Marguč je spet ostal brez finala, zasedel je 29. mesto, slabša od pričakovanj je bila tudi Gloria Kotnik, uvrstila se je na 20. mesto.

Naslednja tekma svetovnega bo v torek, 14. januarja, tekmovalce se bodo v Bad Gasteinu merili v paralelnem slalomu.