Eva se ne vdaja, s polnim plinom se v lov na Niko podaja

V nadaljevanju preberite:

Kako so se razpletle kvalifikacije smučarskih skakalk za današnjo tekmo svetovnega pokala v Lahtiju, kako so se odrezale Slovenke z vodilno v skupni razvrstitvi Niko Prevc na čelu, zakaj si je oddahnil glavni trener naše ženske reprezentance Zoran Zupančič, kaj so smučarske igre Salpausselkä, kdaj so se skakalke prvič za točke svetovnega pokala potegovale na veliki napravi v Lahtiju, kako svoje možnosti v boju za veliki kristalni globus ocenjuje branilka skupne zmage Eva Pinkelnig, kako avstrijska šampionka gleda na dvoboj z nosilko rumene majice Niko Prevc, kateri slovenski skakalci se bodo poskušali prek kvalifikacij uvrstiti na popoldansko tekmo v Lahtiju, katera lepa novica je prišla iz Planice ...