Hrgota z drzno potezo matiral konkurenco

Kako sta slovenska skakalna asa Timi Zajc in Domen Prevc v Oberstdorfu odjadrala do prepričljive zmage na zgodovinski prvi superekipni preizkušnji na letalnicah, s katero drzno potezo je glavni trener naše reprezentance v smučarskih skokih Robert Hrgota matiral konkurenco, v kakšnem slogu je Timi po svojem finalnem poletu predal »štafetno palico« Domnu, kaj sta slovenska junaka povedala po velikem uspehu, kdo je bil najboljši posameznik tekme, kateri oceni sta imela Zajc in najmlajši od bratov Prevc, do kakšne ugotovitve je prišel Domen, katere novice so se razveselile slovenske skakalke, ki se bodo ta konec tedna za točke svetovnega pokala dvakrat potegovale v Hinzenbachu ...