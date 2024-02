Ob Domnovem odskoku se je Hannawald pogosto obrnil stran ali kar zamižal

V nadaljevanju preberite:

Kako je Domen Prevc po odmevni zmagi v Saporu, na katero je čakal skoraj natanko pet let, odvrnil na vprašanje, kaj si obeta od naslednjih preizkušenj za svetovni pokal, ki jih bo konec tedna gostila letalnica Heinija Klopferja v Oberstdorfu, na kakšen način 24-letni smučarski skakalec iz Dolenje vasi v Selški dolini s svojimi nastopi zabava nekdanje ase in strokovne komentatorje na tujih televizijskih postajah, kakšne ocene za slog bi si najmlajši od bratov Prevc zaslužil po mnenju Wernerja Schustra, zakaj je 54-letni Avstrijec tekme v Saporu komentiral kar iz enega od kranjskogorskih hotelov, kako je Domnov slog skakanja opisala nekdanja avstrijska vrhunska skakalka, kaj je za njegov odriv povedal nekdanji nemški as Severin Freund, svojčas veliki tekmec Petra Prevca, zakaj se je Freundov sloviti rojak Sven Hannawald ​ob Domnovih (od)skokih pogosto obrnil stran ali kar zamižal ...