Vikingi so se uprli, dovolj imajo Avstrijca

V nadaljevanju preberite:

Zakaj je počilo v norveški reprezentanci v smučarskih skokih, kaj so Johann Andre Forfang, Halvor Egner Granerud in Co. naredili po nedavnem svetovnem prvenstvu v poletih na Kulmu, kaj očitajo glavnemu trenerju Alexandru Stöcklu in kaj si želijo, kako na vse skupaj gleda 50-letni Avstrijec, kam se je umaknil po svetovnem prvenstvu v poletih na Kulmu in zakaj, kaj je poskušal narediti med svojo odsotnostjo, zakaj (še) noče odstopiti, koliko stopničk so norveški skakalci v tej sezoni svetovnega pokala dosegli pred Stöcklovim umikom in koliko po njem ....