Faku pokvaril načrte kazenski krog

Strelišče je opravilo neizprosno selekcijo

Jakov Fak je končal v tekmovalni sredini tekme v Oberhofu. FOTO: Markku Ulander/AFP

Biatlonci so v Oberhofu opravili s tekmo s skupinskim startom. Na koncu se je zmage veselil Norvežanki je kljub kazenskemu krogu prehitel Avstrijcaza 3,6 sekunde in Švicarjaza 7,8. Jakov Fak je moral v kazenski krog trikrat in bil 18.Prav zadnja tekma v Oberhofu je pokazala, da je biatlon kljub dejstvu, da letošnjo sezono obvladujejo predvsem Norvežani, delno pa še Francozi in Švedi, zelo nepredvidljiv. Na koncu so bili po 15 kilometrih teka in štirih streljanjih v najboljši deseterici tekmovalci iz sedmih držav. Strelišče je naredilo selekcijo po tretjem streljanju, kjer je bil najboljši Nemec, z njim pa so šli v smučino še Boe, Leitner, Weger, Avstrijecin RusNa zadnjem streljanju so bili brez napake Weger, Leitner in Eder, Boe pa je že pred tem pridobil nekaj v smučini in hitro nadoknadil kazenski krog s strelišča. V končnici je bil daleč najbolj prepričljiv Norvežan, za drugo mesto pa sta se udarila Leitner in Weger. Avstrijec, ki se je veselil prvih stopničk v karieri, je bil boljši. Do četrtega mesta se je kljub dvema kazenskima krogoma prebil izredno hitri Italijan Lukas Hofer.Edini slovenski predstavnikje bil na prvih treh streljanjih nenatančen po enkrat in lovil dvajseterico. Po ničli na zadnjem streljanju je bil 17., v borbi za mesta pa je eno pozicijo izgubil. V svetovnem pokalu še vedno prepričljivo vodi Norvežan, ki je kljub štirim zgrešenim tarčam danes osvojil sedmo mesto. Fak je skupno deveti.