Federica Brignone besna na prireditelje domačega prvenstva in FIS

Rezultati paralelnega veleslaloma na 46. SP v Cortini d'Ampezzo:

Ženske: 1. Bassino (Ita) in Liensberger (Avs), 3. Worley (Fra), 4. Moltzan (ZDA), 5. Robnik (Slo), 6. Brignone (Ita), 16. Hrovat, 24. Slokar, 29. N. Dvornik (vse Slo).

Moški: 1. Faivre (Fra), 2. Zubčić (Hrv), 3. Meillard (Švi), 4. Schmid (Nem), 5. de Aliprandini (Ita), 6. Gstrein (Avs), 10. Kranjec, 15. Hadalin, 28. A. Dvornik (vsi Slo).

Paralelni veleslalom, ki so ga včeraj v Cortini d'Ampezzo sploh prvič v zgodovini svetovnih prvenstev izpeljali tudi v posamični konkurenci, je dvignil obilo snega oziroma prahu. Kritike na račun neenakovrednih razmer in čudnih pravil so deževale od vsepovsod.Ker je bila rdeča proga vidno hitrejša od modre, so bili tekmovalci, ki so najprej štartali na njej, v slabšem izhodišču. V prvi vožnji si je bilo namreč na njej mogoče prismučati maksimalno prednost v višini pol sekunde, v drugi pa je nato veljala dejanska razlika., ki je preizkušnjo končala na šestem mestu, je bila brez dlake na jeziku.»Zares sem jezna. Ne razumem, kako lahko prirediš paralelni veleslalom s tako različnima progama. Besna sem,« je v pogovoru za avstrijsko televizijo ORF zmajevala z glavo 30-letna Italijanka, ki do prirediteljev ni bila nič manj prizanesljiva med intervjujem za švicarsko televizijo SRF. »To je bila najhujša tekma v mojem življenju. In na žalost sem jo doživela prav na (domačem) svetovnem prvenstvu …«Boji se, da bodo njene besede – kakor tudi mnogih drugih smučarjev – znova naletele na gluha ušesa pristojnih pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS). »Že v Leviju sem jih poskušala opozoriti na nekaj, pa so mi rekli, naj bom raje tiho. Odgovornim pri FIS je malo mar za to, kaj si mislimo športniki, naše mnenje jih sploh ne zanima,« se je jezila Federica Brignone.