Granerud še šestič, Peter Prevc najvišje med Slovenci

Titisee-Neustadt – Vodilni smučarski skakalec v svetovnem pokalu Norvežan(299,4 točke), vodilni že po prvi seriji druge tekme v Titisee-Neustadtu, je prišel do šeste zmage v tej sezoni. Pod žarometi je bil drugi njegov rojak(297). Med tremi slovenskimi finalisti je bil s 13. mestom najboljši(270,9).Granerud, drugi na sobotni tekmi, se je danes zavihtel na vrh zmagovalnega odra. Na njem sta se mu pridružila Tande in branilec velikega kristalnega globusa, Avstrijec(291,3 točke), ki je prvič v sezoni stal na stopničkah. Poljak, ki je letos še tretjič v karieri osvojil prestižno novoletno turnejo, z zmago na sobotni tekmi pa se je skupno povzpel na tretje mesto lestvice, je bil tokrat šele 17.Stoch je v soboto prišel do 39. zmage v svetovnem pokalu, s katero se je na tretjem mestu večne lestvice izenačil z rojakom, zdajšnjim direktorjem poljske reprezentance. Le Avstrijec(53 zmag) in Finec(46) imata več zmag kot Stoch, ki je tudi trikratni olimpijski in dvakratni svetovni prvak.Od šestih Slovencev na tekmi so se trije uvrstili med trideseterico, najuspešnejši med njimi je bil Peter Prevc, ki je v finalu z 11. mesta nazadoval na 13. stopničko. »Današnje 13. mesto je boljše kot včerajšnje 21., prikazal sem spet dva solidno dobra skoka. Ni še vrhunsko, a počasi se dviguje. Očitno potrebujem več takšnih tekem, da se lahko potem zavihtim tudi kakšno mesto višje,« je ocenil svoj nastop.Še bolj je po rezultatski lestvici v finalu zdrsnil najboljši Slovenec te zime(269,2 točke). Po prvi seriji je bil Domžalčan deveti, po drugi pa je končal na 15. mestu. »Danes nisem zadovoljen. Enostavno sem šel preveč zadržano, preveč z nogo naprej. Enostavno s takšnimi skoki do rezultata nisem mogel priti, a naslednji vikend je že nova priložnost in delamo dalje,« je komentiral tekmo.Edini preostali slovenski finalist(246,5) je v finalni seriji napredoval z 29. mesta na 26. Brez točk svetovnega pokala so danes vnovič ostaliins 36., 37. in 42. mestom.»Včasih točno veš, kaj delaš narobe, in točno veš, kaj moraš narediti, da bi bil tam, kjer si želiš. Pri skokih je to velikokrat, ko iščeš občutke na kaj in kako se osredotočiti, da bo skok 'stekel'. V teh trenutkih je najtežje, vendar se da hitro priti nazaj in uživati v skokih,« je nov neuspeh optimistično pospremil Domen Prevc na instagramu.Skakalce nove tekme svetovnega pokala čakajo že prihodnji konec tedna, ko se bodo zbrali v poljskih Zakopanah.1. Halvor Egner Granerud (Nor) 299,4 točke (140,0/138,0 m)2. Daniel-Andre Tande (Nor) 297,0 (138,5/138,0)3. Stefan Kraft (Avt) 291,3 (138,0/136,0)4. Markus Eisenbichler (Nem) 288,7 (136,5/135,5)5. Marius Lindvik (Nor) 288,4 (133,5/137,0)6. Dawid Kubacki (Pol) 287,0 (134,0/137,0)7. Rjoju Kobajaši (Jap) 280,3 (135,0/132,5)8. Jukija Sato (Jap) 279,2 (130,0/136,5)9. Jakub Wolny (Pol) 278,5 (136,0/134,0)10. Daniel Huber (Avt) 276,0 (129,0/138,0)1. Halvor Egner Granerud (Nor) 9482. Markus Eisenbichler (Nem) 6843. Kamil Stoch (Pol) 6224. Dawid Kubacki (Pol) 4735. Piotr Žyla (Pol) 4696. Karl Geiger (Nem) 3918. Robert Johansson (Nor) 3759. Marius Lindvik (Nor) 33710. Jukija Sato (Jap) 326