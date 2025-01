Groza in srh v Bormiu v slogu nesreč v formuli 1

V nadaljevanju preberite:

Tisti, ki se poklicno ukvarjajo s športom, vedo, da jih v karieri lahko čaka tudi daljši »bolniški stalež«. Poškodbe so del športne poti vsakega posameznika, v bencinskih športih se ve, kakšno tveganje predstavljajo, tudi na tistih dveh kolesih, ki se jih poganja z nogami, torej v kolesarstvu, pa je število nesreč, tudi s smrtnim izidom, skrb vzbujajoče. Hitrost je prvina, ki se vselej ne ujema z varnostjo. Tudi v alpskem smučanju se hitrost lahko nagovarja z Vi, in ne s Ti. Ameriška zvezdnica Mikaela Shiffrin je sicer svojo težko poškodbo staknila na novembrskem veleslalomu v Killingtonu, in to ravno v trenutku, ko bi lahko vpisala jubilejno stoto zmago v svetovnem pokalu. Več o poškodbah v alpskem smučanju v članku.