Ilka Štuhec pripravljena na novo sezono

Najboljša slovenska alpska smučarka v hitrih disciplinah Ilka Štuhec je po vrnitvi s priprav v Južni Ameriki na novinarski konferenci v Ljubljani predstavila svoje načrte pred novo sezono. Ta se bo za tekmovalke v hitrih disciplinah začela sredi decembra, vrhunec sezone bo svetovno prvenstvo v Saalbachu, a kot pravi Štuhčeva, bo vsaka tekma pomembna.

V novo sezono bo Ilka Štuhec krenila z novo trenersko ekipo. Po koncu minule se je njena mama Darja Črnko umaknila z mesta vodje ekipe. V novi sezoni je naloge trenerja prevzel nekdanji smučar Aleš Gorza.

»Priprave v Južni Ameriki so bile zelo dolge. Imeli smo dva kampa, prvi je bil dolg štiri tedne, nato po dveh tednih pavze še en tritedenski. V tem času smo doživeli vse, marsikaj trenirali. Razmere so bile večinoma dobre, malo nam je ponagajalo vreme. A smo to tudi izkoristili, saj ravno zahtevne razmere najbolj potrebujem. V grobem lahko rečem, da je bilo zanesljivo,« je poletne priprave opisala najboljša slovenska smukačica.

»Pristop bo takšen, kot do zdaj, čisto nič ne bo drugače. Veliko tekem je do svetovnega prvenstva in vsaka posebej je pomembna. Vrhunec sezone je vsekakor SP, lani smo tam imeli finale in ni šlo tako slabo. Od tega je sicer že kar nekaj časa, a mislim, da mi proga zelo ustreza, tako da se tudi tega že zelo veselim,« je cilje nove sezone strnila dvakratna svetovna prvakinja v smuku. Za konec lanske sezone je v Saalbachu zasedla drugo mesto.

»Mislim, da smo se ujeli zelo dobro. V njeni ekipi se počutim vrhunsko. Smo prava ekipa, mladi, zagnani in sezone se veselim,« pa je uvodoma dejal njen novi trener Gorza.

Z novim trenerjem sta poskušala izboljšati segmente, s katerimi je že imela težave. FOTO: Jeff Pachoud/AFP

Tudi on se je dotaknil poletnih priprav: »Imeli smo vse, od vrhunskih pogojev, predvsem v prvem delu kampa, medtem ko v drugem ni bilo vse idealno. Ni bilo vse optimalno, a smo iz vsakega dne skušali izvleči maksimum. Vmes smo tudi solili, bilo je zelo toplo, skušali smo narediti vse, kar se je dalo. Zadnji teden je bil boljši, ni bilo več toliko ekip, bili smo skoraj sami.«

»Kar se tiče Ilke, od samega začetka poskušava izboljšati tiste segmente, v katerih je imela v preteklosti težave, da bi mogoče skozi superveleslalom in predvsem v težjih delih potem tudi v smuku funkcionirala boljše. Na tem se trudimo in delamo, imamo pa še nekaj časa,« je še pojasnil nekdanji tekmovalec.

Prve tekme smučarke v hitrih disciplinah čakajo sredi decembra v ameriškem Beaver Creeku, ko bosta na sporedu smuk in superveleslalom.