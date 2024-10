Lepše je smučati v Söldnu kot ležati na kavču

V nadaljevanju preberite:

Ponavadi so v središču pozornosti na športnih dogodkih zmagovalci. Tokrat v Sőldnu, na tradicionalni uvodni postaji sezone svetovnega pokala v alpskem smučanju, pa je ta pripadla velikemu povratniku Marcelu Hirscherju. Kaj je ob vrnitvi dejal smučar, ki ima osem velikih kristalnih globusov? Kaj so o njem dejali strokovnjaki? Je bil zadovoljen s 23. mestom? In kako je z njegovo nizozemščino, glede na to, da zdaj nastopa za domovino svoje mame?