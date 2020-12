Nemec iz karantene skočil na vrh, Lanišek je bil jezen

Karl Geiger je včeraj slavil sedmo zmago v svetovnem pokalu.

Anže Lanišek je v skupni razvrstitvi napredoval na četrto mesto.

Branilec lovorike Dawid Kubacki je včeraj prvič postal očka.

Na novoletni turneji je danes prost dan, jutri pa kvalifikacije v Ga-Pa.

Anže Lanišek je z 19. mesta napredoval na deveto. FOTO: Arnd Wiegmann/Reuters

Po doskoku se je le za las izognil padcu

Karl Geiger le 2,8 točke pred Kamilom Stochom

Svetovni pokal v Oberstdorfu (HS-137): 1. Geiger (Nem) 291,1 (127, 136.5), 2. Stoch (Pol) 288,3 (125, 132.5), 3. Lindvik 285,2 (126.5, 135.5), 4. Granerund (oba Nor) 280,1 (122,0 131,0), 5. Einsenbischler (Nem) 274,3 (118, 142) 6. Kraft (Avs) 273,6 (126.5, 125), 7. Stekala (Pol) 273,3 (123, 136.5), 8. Aschenwald (Avs) 273,0 (130, 127), 9. Lanišek 270,1 (120.5, 135.5), 10. Jelar 269,8 (128, 124), 12. D. Prevc 266,2 (129, 126.5), 17. P. Prevc 261,4 (123, 129.5), 19. C. Prevc 260,0 (125, 128.5), 33. Pavlovčič (vsi Slo) 118,8 (117.5).

Karl Geiger je najbolje štartal v 69. novoletno turnejo. FOTO: Christof Stache/AFP

Niti sanja se mu ne, kako mu je to uspelo

Anže Lanišek skupno že četrti

Skupni vrstni red v svetovnem pokalu (8/28): 1. Granerund 650, 2. Einsenbischler 508, 3. Stoch 258, 4. Lanišek in Zyla (Pol) po 248, 6. Johansson (Nor) 244, 13. Pavlovčič 137, 21. Jelar 78, 23. P. Prevc 68, 36. Zajc 43, 38. C. Prevc 38, 41. D. Prevc 36, 49. Semenič in Bartol (vsi Slo) po 17.

Pokal narodov (9/35): 1. Norveška 1596, 2. Nemčija 1547, 3. Poljska 1348, 4. Avstrija 970, 5. Slovenija 832, 6. Japonska 716, 7. Rusija 200, 8. Švica 162.

Ljubljana – Konec dober, vse dobro. Tako sta verjetno včeraj zvečer sama pri sebi razmišljalainki sta bila z devetim oziroma desetim mestom najboljša slovenska smučarska skakalca na uvodni tekmi 69. novoletne turneje v Oberstdorfu.Lanišek, ki se je v Engelbergu, generalki za znamenito tekmovanje štirih skakalnic v Nemčiji in Avstriji, izkazal s tretjim in četrtim mestom, je na Bavarsko pripotoval kot eden od (skritih) favoritov. Na skakalnici pod Senčno goro je to vlogo potrjeval iz nastopa v nastop, še v poskusni seriji (132,5 m) je imel, denimo, drugi najboljši dosežek za Nemcem(133,5 m).V uvodni seriji se je nato 24-letni Domžalčan ujel v zanko slabših razmer, ki so pričakale tekmovalce z višjimi štartnimi številkami. A je s skokom, dolgim 120,5 metra, ki mu je po prvem »polčasu« prinesel 19. mesto, še veliko izvlekel. Odnesel jo je bolje kot, denimo, Poljak(119,5 m/26.), Eisenbichler (118 m/27.) ter Norvežan(115,5 m/39.) in Avstrijec(112,5 m/48.), ki se tako kot(117,5 m/33.) celo nista uvrstila v finale.V drugi seriji je Eisenbichler, ki ni skrival jeze po slabem prvem nastopu (»Za takšen veter v hrbet sem bil preveč agresiven.«), napadel na vso moč in odjadral do največje daljave dneva (142 m). Doskočil je le poldrugi meter pred rekordom naprave v Oberstdorfu, ki si ga že od leta 2003 lasti NorvežanPodobno silovito je kmalu zatem odrinil tudi Lanišek, ki ga je po imenitnem letu odneslo do 135,5 metra. Na žalost pa je med smučanjem v izteku še pred črto za trenutek izgubil ravnotežje in se za las (mojstrsko) ognil padcu, česar niso prezrli sodniki, ki so člana SSK Mengeš kaznovali z nižjimi ocenami za slog. A je kljub temu kot po tekočem traku pridobival mesta in se na koncu ustavil na zelo dobrem devetem.»Na žalost je v prvi seriji svojo vlogo odigral tudi veter. Moj skok je bil namreč kar v redu, drugi pa je bil vrhunski. Škoda težav po doskoku; bil sem preveč agresiven in jezen še zaradi uvodne serije, zaradi česar mi je vzelo smučko,« je pojasnil Lanišek, ki je zaostal zgolj štiri mesta za Eisenbichlerjem in za eno ugnal tudi Jelarja (128 m in 124 m), ki je bil po uvodni seriji celo šesti.Toda Žiga je bil – tako kot Anže – na koncu zelo zadovoljen z doseženim. Navsezadnje je odlično izkoristil novo priložnost, ki se mu je ponudila, potem ko je bil dan prej v kvalifikacijah prekratek za tekmo. Da je dobil možnost za popravni izpit, se lahko zahvali tudi Poljakom, ki so, potem ko so bili na tretjem testiranju na covid-19 vsi negativni, torej tudi sprva pozitivni, tudi s pomočjo vplivnih ljudi iz domovine dosegli, da so jim vendarle dovolili nastopiti na tekmi.Prirediteljem tako ni preostalo drugega, kot da so razveljavili kvalifikacije in nato preizkušnjo začeli z vsemi 62 skakalci iz 16 držav – brez sistema na izločanje oziroma izpadanje. »Seveda se je razpletlo veliko bolje, kot je kazalo dan prej. Moji pravi skoki se počasi vračajo in upam, da jih bom zdaj še nadgrajeval,« si je zaželel 23-letni skakalec kranjskega Triglava.V primerjavi s ponedeljkom je – podobno kot Jelar – povsem nov obraz pokazal tudi(129 m in 126,5 m), ki je z 12. mestom prav tako dosegel svojo najboljšo uvrstitev v sezoni, do novih točk za svetovni pokal pa sta se dokopala tudi njegova brata(17.) in(19.).Na zelo dober moštveni uspeh je bil upravičeno ponosen glavni trener, ki je šele pred dvema tednoma prevzel krmilo slovenske reprezentance. »Za nami je uspešen dan, morda je manjkala le pika na i oziroma zares vrhunska uvrstitev, ki bi jo dosegel Anže, če ne bi imel težav med smučanjem v izteku,« je uvodoma dejal 32-letni Velenjčan, ki je ocenil, da bi bil Lanišek brez preglavic uvrščen okrog petega mesta. Zatem je pohvalil tudi preostale dobitnike točk. »Z izkupičkom smo lahko zadovoljni, saj smo imeli kar pet fantov do 19. mesta. V Garmisch-Partenkirchen gremo lahko mirni,« je še poudaril Hrgota.Najbolj nasmejan pa je bil včeraj v Oberstdorfu domači matador(127 m in 136,5 m), ki je v razburljivi »zračni bitki« za 2,8 točke preskočil drugouvrščenega Poljaka(125 m in 132,5 m) in za 5,9 tretjeuvrščenega Norvežana(126,5 m in 135,5 m).»Neverjetno, šele v nedeljo sem lahko zapustil karanteno, zdaj pa tu stojim kot zmagovalec. Niti sanja se mi ne, kako mi je to uspelo,« se je svojemu podvigu čudil 27-letni Nemec, za katerim so res neverjetni tedni. Potem ko se je na nedavnem svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih v Planici ovenčal z zlato lovoriko in se po vrnitvi domov razveselil še rojstva hčerkice, je »padel« na testu na koronavirus, zaradi česar je moral v samoizolacijo.