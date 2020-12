Jelko Gros: Dvomljivci bodo razočarani

Dežurna ekipa vso noč na letalnici

KolajnePoleti

Kos na preizkusu do 225 metrov

S skoraj enourno zamudo, ki ji je botrovala gosta megla, so včeraj v Planici vendarle začeli preizkus letalnice. Kot prvi se je po zaletišču spustil Rok Tarman, ki ga je odneslo do 148 metrov, z največjo daljavo dneva pa je ob ognjenem krstu na letalnici navdušil Lovro Kos, ki je po uvodnih 209 metrih v drugo odjadral do 225 metrov. »Ko se ti skakalnica enkrat odpre in te začne dvigovati, je res noro!« ni skrival navdušenja 21-letni član ljubljanske Ilirije. Obakrat sta 200-metrsko znamko premagala tudi Cene Prevc (209 m in 210 m) in Matevž Samec (200 m in 203 m), po enkrat pa Nik Fabjan (209 m), Ernest Prišlič (207 m) in že lani športno »upokojeni« Andraž Pograjc (204 m).

planica spored

Sneženje umirilo naravo in Prevca

Glavni trener slovenske reprezentance Gorazd Bertoncelj verjame, da lahko njegovi izbranci posežejo po kolajni, kar je glavni cilj našega strokovnega vodstva za svetovno prvenstvo v Planici. FOTO: Matevž Peršin/SZS

Ljubljana – Odštevanja je konec, bitke z vremenom in snegom, ki je včeraj dodobra pobelil dolino pod Poncami, pa očitno še ne povsem. Toda planiški prireditelji zagotavljajo, da bodo vnovič premagali naravo ter kljub izrednim razmeram zaradi zloveščega virusa s pomočjo žarometov in svetlobnih učinkov pripravili še eno nepozabno svetovno prvenstvo v smučarskih poletih.S skrajnimi močmi in nadčloveškimi napori so v Planici, kot je poudaril generalni sekretar prireditvenega odbora, vendarle ustrezno pripravili letalnico bratov Gorišek za 26. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, za katero bodo zeleno luč za začetek kvalifikacij (in prvič tudi reflektorje) prižgali danes ob 16. uri. Spektakel se lahko torej začne.Najboljše skakalce na svetu (iz 15 držav) bo v dolini pod Poncami pričakala prava zimska pravljica, toda organizatorji se včerajšnjih obilnih padavin nikakor niso razveselili. Nič čudnega, ko pa jim je novozapadli sneg – na določenih mestih so ga namerili celo več kot 70 centimetrov – navrgel le še precej dodatnega dela in z njim tudi stroškov.»Več kot 300 marljivih delavcev trdo gara, da bo vse tako, kot mora biti. Ne dvomim, da bomo vsi skupaj zdržali vse napore in dokazali, da zmoremo tudi v takšnih izrednih razmerah z odliko izpeljati prireditev,« je dodal Šušteršič, vodja tekmovanja, pa je pripomnil, da bodo dvomljivci oziroma vsi, ki so imeli pomisleke glede izvedbe tokratnega svetovnega prvenstva, razočarani.»Naša dežurna ekipa je vso noč prebila na letalnici in odstranjevala sneg z zaletišča. Če se ne bi odzvali na vremenske napovedi in bi zgolj čakali na jutro, potem res ne bi bilo nič,« je pojasnil nekdanji direktor Zavoda za šport Planica, ki bo v nedeljo tudi zadnjič v vlogi vodje tekmovanja. Če to morda že ni bil, kot se je že pred dnevi sam pošalil, saj bi moral v primeru kakšnega pozitivnega testa na covid-19 svoje mesto v stolpu odstopiti naslednikuSkakalci, ki so v Slovenijo že v ponedeljek pripotovali iz Nižnega Tagila, kjer so se minuli konec tedna dvakrat potegovali za točke svetovnega pokala, so uspešno prestali jemanje brisa. V Kranjsko Goro so se včeraj pripeljali še preostali zamudniki iz Avstrije (med njimi je tudi, ki je komaj dobro prebolel covid-19), Italije, Kanade, Poljske in ZDA.Slovenski »orli« dobro razpoloženi pričakujejo današnji start in komaj čakajo, da razprejo krila. Na uradnem treningu, ki se bo začel ob 13.30, bodo poleteli, bratainter, ki ima edini že zagotovljen nastop v kvalifikacijah, potem ko je kot skupno deseti v točkovanju za svetovni pokal edini od naših reprezentantov izpolnil enega od zastavljenih kriterijev strokovnega vodstva.»Po eni strani sem vesel, da sem že uvrščen v ekipo za kvalifikacije, po drugi pa ne bi bil rad 'črna ovca', če mi ne bi šlo dobro. Toda potrudil se bom, da bom čim več iztisnil iz sebe, poskušal bom poleteti čim dlje in kar najbolj uživati,« je svoje želje razkril 24-letni Domžalčan. Tik za njim je v skupni razvrstitvi na 11. mestu Bor Pavlovčič, 22-letni član domačega nordijskega društva Rateče-Planica.»Ker sem zelo prepričan vase, verjamem, da se lahko uvrstim v ekipo. Moj prvi cilj pa je uživanje v poletih,« je samozavestno napovedal Pavlovčič in pristavil, da se po več kot dvotedenskem popotovanju na Finskem in v Rusiji počuti zelo domače. »Hrana je boljša, zrak svež …« se je vrnitve pod domače gore razveselil Mojstrančan in na vprašanje, čemu pripisuje svoj letošnji izbruh med elito, odvrnil: »Lani sem imel poškodovan hrbet, spoznal sem veliko novosti, začel razmišljati s svojo glavo. Začel sem trenirati z ekipo B, zamenjal način dela in vse skupaj se je združilo v celoto.«Vrnitve na sončno oziroma sneženo stran Alp se je razveselil tudi Peter Prevc, najizkušenejši član slovenske reprezentance v Planici. »Ko sem videl, kako sneži, sem si rekel: 'Krasno!' Sneg namreč umiri naravo, vse nas in seveda tudi mene, tako da se lahko lažje pripravim za tekmovanje. Zanesti se moram na to, da sem tu že nekaj dosegel in si prizadeval z mirnostjo, ki mi jo je dala narava, že s prvim poletom presenetiti vse po vrsti,« je povedal 28-letni as iz Dolenje vasi v Selški dolini.Optimizem črpa tudi iz torkovega treninga na Bloudkovi velikanki, na katerem je po besedah glavnega trenerjaprikazal dva zelo zanimiva skoka. Če bi ju ponovil na sosednji letalnici bratov Gorišek, bi bil lahko uspešen, je prepričan slovenski selektor.