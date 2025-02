Jeseničani do treh točk, Celjani izgubili po kazenskih strelih

Hokejisti SIJ Acroni Jesenic so v drugi tekmi drugega dela alpske lige v skupini masters premagali Ritten s 6:3 (1:0, 1:1, 4:1), v kvalifikacijski skupini pa so hokejisti ekipe RST Pellet Celje izgubili po kazenskih strelih z Bregenzerwaldom z 2:3 (1:0, 0:1, 1:1; 0:1).

Jeseničani so skupino master, kjer ekipe igrajo za razvrstitev pred končnico, v torek začeli s točko v Zell am Seeju, tokrat so dodali tri proti Rittnu in so zdaj skupaj z bonus točkami pri šestih in na drugem mestu skupine.

Sobotni dvoboj so odločili šele ob koncu. Žiga Urukalo in Maks Selan sta sicer z zadetkoma v prvi in drugi tretjini poskrbela za vodstvo, ki pa so ga gostje znižali. A učinkovita zadnja tretjina je prinesla zmago železarjem. Prvega od štirih golov je dosegel Jaka Šturm v 41. minuti, v 48. je bil natančen še Jaša Jenko.

Ritten je še zapretil in do 57. minute zadel dvakrat za znižanje na 3:4. Ob poskusu tekmecev brez vratarja je nato Urukalo dosegel peti gol, šestega pa sekundo pred koncem še Santeri Sillanpää. V vratih železarjev je bil prvič mladi Ožbej Urh Zupan, ki je tekmo končal s 26 obrambami.

V skupini master je prvih pet ekip rednega dela; poleg Jeseničanov in Rittna še Zell am See, Kitzbühel in Cortina. Ekipe imajo že zagotovljeno končnico, igrale bodo le za čim boljšo uvrstitev in s tem prednost pri izbiri tekmecev v izločilnem delu sezone.

Preostale ekipe, ki so redni del končale na mestih od 6 do 13, pa igrajo kvalifikacije v skupinah A in B. Celjani so kvalifikacije dobro začeli in dosegli dve zmagi v gosteh, proti Sisku in ekipi Unterland Cavaliers po kazenskih strelih. Tokrat so prvič v tem delu igrali doma. Dvakrat so vodili, zadela sta Gregor Žeželj v prvi tretjini in Mark Sojer minuto in pol pred koncem tekme. A so gostje obakrat izenačili, drugič le 37 sekund pred koncem. Po kazenskih strelih pa so nato tudi zmagali.

Celjani imajo sedem točk in vodijo v tej skupini. Po končanem drugem delu se bodo po tri najboljše ekipe iz obeh skupin v medsebojnih dvobojih na izpadanje pomerile za še zadnje tri vozovnice za končnico.