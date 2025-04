Jeseničani zmagovito odprli finalno serijo alpske lige

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so na prvi finalni tekmi alpske lige v Avstriji premagali Zell am See s 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). Slovenska in avstrijska ekipa sta v polfinalnih obračunih svoja južnotirolska tekmeca premagala v zmagah s 4:0, težje delo pa je vendarle imela jeseniška zasedba. Odpor Rittna je v polfinalni seriji trikrat zlomila šele po podaljških, medtem ko je Zell am See, tega vodil nekdanji slovenski reprezentant Marcel Rodman, vse štiri zmage proti Vipitenu dosegel že po rednem delu.

Jeseniški igralci so sijajno opravili svoje delo pred 2615 gledalci v KeKelit Areni v Zell am Seeju in dosegli prvo zmago v finalni seriji. Junaki dvoboja so bili dvakratni strelec Luc Slivnik, trikratni podajalec Jaša Jenko ter vratar Žan Us, ki je zbral kar 37 obramb.

Jeseničani so v svojem tretjem finalu v alpski ligi povedli v 15. minuti, po podaji Jenka je zadel Nejc Brus. Prvo tretjino so dobili z 1:0, v začetku druge pa podvojili svoje vodstvo. Po kombinirani akciji ter podajah Mihe Zajca in Jenka je domačega vratarja Maxa Zimmermanna v 23. minuti premagal Slivnik.

Lepo prednost dveh golov so imeli vse do 50. minute, ko je branilec Fredrik Widen znižal na 1:2. Jeseničani v prelomnih trenutkih dvoboja niso popustili, končno zmago je poldrugo minuto pred koncem dvoboja potrdil Slivnik.

Ekipi igrata na štiri zmage. Druga finalna tekma bo 8. aprila na Jesenicah, tretja 10. aprila v Zell am Seeju, četrta pa 13. aprila na Jesenicah. Morebitna peta bo 15. aprila v Avstriji, šesta 17. aprila v Sloveniji, sedma pa 19. aprila v Avstriji.